BİST1.0860.08EURO8.75-0.23USD7.370.12ALTIN465.31-0.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı
    ABONE OL
    02.09.2020 - 11:06 | | AA

    Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı

    Türkiye'nin elektrik tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,52 artarak 27 milyar 352 milyon 424 bin kilovatsaate yükseldi.

    Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı

    AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 948 milyon 121 bin kilovatsaatle 13 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 687 milyon 515 bin kilovatsaatle 1 Ağustos'ta gerçekleşti.

    Ağustosta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,52 artarak 27 milyar 352 milyon 424 bin kilovatsaate çıkarken üretim de yüzde 3,77 artışla 27 milyar 399 milyon 390 bin kilovatsaate yükseldi.

    Elektrik üretiminin yüzde 24,38'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,52'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,24'ü ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

    Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,85, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,77 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 4,24'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

    Elektrik ithalatı yüzde 45 azaldı

    Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,13 azalarak 193 milyon 118 bin kilovatsaatten 105 milyon 961 bin kilovatsaate düştü.

    Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 13 azalarak 152 milyon 927 bin kilovatsaat oldu. Ağustos 2019'da 175 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

    Öte yandan, temmuz sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 92 bin 884 megavata ulaştı.

      Bir değil iki fay var! Balıkesir için 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı geldiDokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'deki depremlerin 2 farklı fay üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Balıkesir ili ölçeğinde 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip faylar var’’ dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... 'Ceza olarak koronalı cenaze yıkadı' Korkunç iddia ile ilgili flaş gelişme!

      Son dakika... 'Ceza olarak koronalı cenaze yıkadı' Korkunç iddia ile ilgili flaş gelişme!

      Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

      Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

      2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

      2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

      Son dakika... Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

      Son dakika... Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

      Sıradaki Haber