Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kalyon Holding yatırımıyla fabrika montajı bitme aşamasına gelen, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bakan Fatih Dönmez’e TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da eşlik etti. 1.4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve bir ay içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikada üretim başladığında 1400 kişiye istihdam sağlanacak. Bakan Fatih Dönmez tesiste teknik incelemede bulunarak “Büyük bir teknoloji merkezini inceleme fırsatı bulduk. Bu tesis, 4 farklı üretimi bir araya getiren tek entegre tesis” dedi.

Yerli ve milli enerji

Tesiste Ar-Ge merkezinin kurulacağını, yaklaşık 100 mühendis ve araştırmacının görev alacağını belirten Dönmez, “Daha çok yerli daha çok yenilebilir enerji mottosuyla yola çıktık. Kendi kaynaklarımızı kendi yerli teknolojimiz ile elektriğe dönüştürmek istiyoruz. Bu tesiste de üretilecek paneller önce Karapınar’da yapılacak güneş enerji santralinde kullanılacak. Ardından da yurt dışına ihraç fırsatları kullanılarak, yerli teknolojiyi yurt dışına göndereceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde ‘Made in Türkiye’ yazılı güneş panellerini göreceğiz. Türkiye’nin güneşi daha çok parlayacak” dedi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, fabrikanın Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan önderliğinde milli ve yerli enerji politikası hayata geçirildi. Bu politikayı Türkiye’nin geleceği açısından kaçınılmaz gördüğümüzden, 3 yıl önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın çok önemsediği Karapınar Güneş Enerji Santrali için düğmeye bastık.

Yüzde 70’in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin panelleri ise bu fabrikada üretilecek.

Şu an bu ve Karapınar faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi’nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde üreteceğimiz elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız.”