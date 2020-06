Türkiye’ye 53 milyon dolarlık güven imzası

HSBC’nin katılımcı, tek koordinatör ve düzenleyici banka olduğu anlaşmada Emirates Islamic Bank PJSC temsil bankası ve katılımcı olarak, ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector), Sharjah Islamic Bank ve Ziraat International Bank AG katılımcı finans kurumları arasında yer aldı.

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, uluslararası bazdaki finansmanın çok önemli olduğunu ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Ateş şöyle konuştu:

“Tüm dünyayı etkileyen salgında yatırımcılar çok daha hassas davranıyor. Buna karşın hem finansal yapımız hem de Türkiye’nin salgın sürecinde attığı adımlar, uluslararası kredi kaynağının bulunmasında önemli rol oynadı. Tekstil tedarikçilerine sağladığımız ve ‘Can Suyu Projesi’ adını verdiğimiz 900 milyon TL’lik finansal destek paketi, 2 milyon cerrahi maske bağışımız ile sağlık çalışanlarına sağladığımız kıyafet yardımı kredinin değerlendirme aşamasında fark yarattı.”

Yatırım elçisi

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı da, “HSBC Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin yatırım elçisi gibi çalışarak hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getireceğiz” dedi.