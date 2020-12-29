Türkiye’ye art arda teknoloji yatırımı

Dağlıoğlu, son dönemde uluslararası teknoloji şirketlerinin Türkiye’ye yatırım kararı almasına ilişkin AA’ya konuştu.

Türkiye’nin eğitimli genç iş gücü, sofistike endüstriyel altyapısı, güçlü dijital altyapısı ve geniş bir pazara erişim imkanı ile yerli ve uluslararası dijitalleşme yatırımları için bölgesinde bir çekim noktası olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, “Farklı sektörlerde uluslararası şirketlerin ülkemizi bölgesel bir Ar-Ge, tasarım, üretim, lojistik ve yönetim merkezi olarak konumladığını görüyoruz” dedi.

Yerlilik artıyor

Dünyada en çok satışı olan cep telefonu üreticilerinin Türkiye’nin potansiyelini ve sunduğu avantajları değerlendirerek yatırım kararı aldığını belirten Dağlıoğlu, devamla şunları kaydetti: “Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım açıkladı. Görüştüğümüz benzer uluslararası teknoloji firmalarının da yakın zamanda yatırımlarını açıklamasını bekliyoruz. Türkiye’de yıllık 10 milyon adetin üzerinde cep telefonu satıldığını biliyoruz. Cep telefonu üretiminde de uluslararası firmaların öncelikle iç pazardaki ihtiyacı karşılayacağını, sonrasında bölgemizdeki diğer ülkelere ihracat yapacaklarını düşünüyoruz. Bununla beraber üretimde yerlilik oranı da gün geçtikçe artacaktır.”