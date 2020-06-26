‘Türkiye’ye güvenimiz tam 4. çeyrek hızlı toparlar’
Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Türkiye’de 2019’da cirosunu yüzde 11 artışla 21.5 milyar TL’ye yükseltti. Bu gelirin yaklaşık 7.7 milyar TL’lik kısmı iç satışlardan sağlanırken, bir önceki yıla göre yüzde 7.9 büyüme kaydedildi. Şirketin geçen yılki ihracatı yüzde 13 artışla 13.9 milyar TL olurken Bosch, bu rakamla Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1.5’ini gerçekleştirdi.
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, video konferansla düzenlediği basın toplantısında, “Mevcut durumdan ötürü Türkiye’de zorlu bir yıl beklemenin yanı sıra yerel pazara ve uzun vadeli potansiyeline inanmayı sürdürüyoruz” dedi. Young şu bilgileri verdi:
“Normalde ihracatımızın yüzde 90’ını Avrupa’ya yapıyoruz. Pandemi sürecinde çok çevik davranarak ihracatımızın dörtte üçünü Amerika ve Uzakdoğu’ya kaydırdık. Bunu hem devlet yetkililerimiz çok olumlu karşıladı, hem de tedarikçilerimizin üretimine devam etmesini sağlaması açısından değerliydi. Bir anlamda ülkenin çarklarının dönmesini sağlamaya katkıda bulunduk. Eğer pandemi olmasaydı 2020’de yüzde 17 - 18 büyüme hedefliyorduk. İlk 3 ayda bunu yakaladık. 2020’de özellikle 4. çeyrekte çok hızlı toparlanma bekliyoruz. 2020’yi tek haneli büyüme ile kapatabileceğimizi öngörüyoruz.”
Yatırıma devam
Bosch Türkiye’nin çalışan sayısı 16.700 kişi olurken, şirket geçen yıl 1.5 milyar TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirdi. Şirket 2019’da Ar-Ge’ye de 215 milyon TL yatırım yaptı.