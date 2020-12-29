‘Türkiye’ye inancımızla yatırıma devam’

Binbaşgil, AA’ya yaptığı açıklamada salgın sürecinin bankacılık sektörü açısından da önemli bir operasyonel test olduğunu söyledi. İçinden geçilen olağanüstü sürece rağmen sektörün sağlam yapısını koruduğuna dikkati çeken Binbaşgil, yüksek sermaye yeterlilik oranı, güçlü likidite yapısı ve uluslararası fonlara erişim kapasitesi ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Binbaşgil, müşterilerin ve çalışma arkadaşlarının sağlığını korumanın kendilerinin temel öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Hakan Binbaşgil, 2020 yılını, yıl sonu beklentilerine paralel kapatmayı beklediklerini söyledi. Üçüncü çeyrek itibarıyla ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirten Binbaşgil, dördüncü çeyrekte de TL kredilerde bir miktar pazar payı kazanımı elde ettiklerinin altını çizdi.

‘DAHA İYİ BİR YIL’

Toplam mevduatın 294 milyar TL’ye, aktiflerin ise 486 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Binbaşgil, “800 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladık. Bu zorlu dönemde yatırımcıların işlemimize gösterdikleri ilgi, Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir sonucu görülmektedir” dedi.

Aşıya ilişkin olumlu gelişmelerin ve normalleşme adımlarının da etkisiyle 2021’in Türkiye ekonomisi açısından daha olumlu bir yıl olacağını dile getiren Binbaşgil, “Şeffaf ve öngörülebilir politikaların kararlılıkla devam etmesi durumunda, ekonomimizdeki iyileşmeler devam edecektir” dedi.

Binbaşgil, şöyle devam etti: “Uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız, sağlam bilançomuz ve güçlü dijital altyapımızla Türkiye ekonomisi ve reel sektöre destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine ümitle bakıyoruz. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz.”