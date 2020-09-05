Türkiye'ye sipariş yağıyor

Pandeminin başladığı ilk günlerde Türkiye'nin dünyanın üretim ve tedarik üssü olacağı yönünde yapılan tahminler doğru çıktı. Batılı alıcılar virüsün kaynağı Çin'den vazgeçip yönünü Türkiye'ye dönünce, Türk şirketleri adeta sipariş yağmuruna tutuldu. Birçok şirket gelen siparişleri zamanında teslim etmek için vardiya sayısını üçe çıkardı.

Pandemi sürecinde yüzde 20-25'lere gerileyen kapasite kullanım oranları ise şu sıralar birçok sektörde yüzde 100'e ulaşmış durumda. İkinci dalga korkusuyla risk almak istemeyen Batılı firmalar için Türkiye'nin en güçlü alternatif olarak öne çıktığını söyleyen iş dünyasının önde gelen temsilcileri, "Pandemi tedarik anlamında bütün dengeleri baştan sona değiştirdi. Artık Batı kesinlikle risk almak istemediği için siparişlerini Çin gibi uzak ülkeler yerine üretim kalitesi ve hızıyla öne çıkan Türkiye pazarına yönlendiriyor. Özellikle daha önceden Türkiye'den alım yapan ve pazarımızı çok iyi bilen firmalar, sipariş miktarlarını daha da artırdılar" diye konuştu.

STOK STRATEJİSİ DEĞİŞTİ

Sabah'tan Feride Cem'in haberine göre Avrupa'nın pandemi belirsizliğinden dolayı stoklarını minimumda tuttuğu bilgisini veren işverenler, bunun da Türkiye için ciddi bir avantaj yarattığını söylediler. Avrupalı devlerin, sık sık ama düşük miktarda verdiği siparişlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan iş dünyası temsilcileri, şunları kaydetti:

"Bu eğilimden dolayı Türkiye rekabet anlamında açık ara öne çıktı. Artık sektör ayrımı gözetmeksizin firmalar az stok tutuyor, buna karşılık siparişinin hemen teslim edilmesini istiyor. Bölgede bunu en hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapabilecek tek ülkeyiz."

BU YIL TAMAMEN DOLU

Avrupa'ya çalışan şirketlerin siparişlerinin bu yıl tamamen dolu olduğu bilgisini veren İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar ise "Başta plastik ve metal enjeksiyon olmak üzere, beyaz eşya ve otomotiv sektörüne ürün tedarik eden firmalarımız gece-gündüz çalışıyor. Özellikle pandemi sürecinde üretim ve satışlar anlamında büyük kan kaybeden bu sektörlerde ciddi bir hareketlilik var" diye konuştu.

GIDAYA YOĞUN TALEP VAR

Özellikle gıda sektöründe yaşanan ihracat artışına dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise "İl olarak dünyayı doyuran şehir olma iddiamız var. Son dönemde birçok ülkeye daha fazla makarna, bulgur ve şekerli ürün ihraç ediyoruz. 155 farklı ürün grubunda üretim yapan bir şehir olarak öne çıkıyoruz. Sağlık sektörüne yönelik ürün ihracatında da son dönemde ciddi bir ivme yakaladık. Eylül ayından beklentimiz daha yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

UZAKDOĞU KAN KAYBETTİ

Artan siparişlere bağlı olarak firmaların kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'leri geçtiğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise, "Sipariş artışını başta Çin olmak üzere Uzakdoğu pazarından kaçışla açıklamak mümkün" diye konuştu. Pandemi sürecinde Denizli'de firmaların kapasitesinin yüzde 50'lerin altına gerilediğini hatırlatan Keçeci, şu bilgileri verdi: "Uzakdoğu pazarının zayıflaması bize olumlu yansıdı. Artık tam olarak dile getirilmese de birçok firma malını Çin'de ürettirmek istemiyor."

DAIMLER'DEN TARİHİ İMZA

Pandemi sürecinde üretim kapasitesi yüzde 25'lere kadar gerileyen metal enjeksiyon üreticisi Tuğçelik, şu sıralar Avrupa'dan aldığı siparişleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma içinde. Kapasitelerinin artan siparişlerle yüzde 100'lere yaklaştığını söyleyen Tuğçelik Genel Müdürü Burak Nergiz, "Yakın zamanda otomotiv devi Daimler'e direksiyon gövdesi için parça üretimini içeren 8 milyon euroluk bir anlaşma imzaladık. Söz konusu parçayı Daimler bizden önce İtalya'dan alıyordu. Artık Türkiye'den alacaklar. 2023-2028 yılları arasında aynı ürünün yeni jenerasyon versiyonlarını üretmek için 15 milyon euroluk bir yeni sipariş için de görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Avrupa ve Almanya'daki otomotiv üreticilerinin önemli bir kısmıyla çalıştıklarını söyleyen Nergiz, Türk ürünlerine karşı bir güven oluştuğunu belirtti. Bu güven nedeniyle İtalya, Hindistan ve Çin'in öne çıktığı pazarda artık Türkiye'nin konuşulduğunu anlatan Nergiz, "Bazı firmalarla yeni nesil elektrikli araçlar için alüminyum şarj bataryası üretmek için görüşmelerimiz sürüyor. Beyaz eşya sektöründe de iç pazarda Vestel'in yanı sıra yurtdışından Bosch ve Siemens ile çalışıyoruz. Onlara yönelik satışlarımızda da ciddi artış var" şeklinde.

Yurtdışı talepte yaşanan artışa dikkat çeken Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eylül ayıyla birlikte siparişlerdeki artışın daha da belirginleşeceğine vurgu yaptı. Zeytinoğlu, firmaların kapasite kullanım oranlarının da önemli oranda arttığını söyledi.