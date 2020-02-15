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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmaz’
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    15.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmaz’

    Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yatırımın pişman olmayacağını vurguladı

    ‘Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmaz’

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye’nin yatırım potansiyeline inanan ve Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır” dedi. Erdoğan, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi hedefini de 5 milyar dolar olarak açıkladı.

    Pakistan Başbakanı İmran Han ile İslamabad’da gerçekleştirilen Türkiye - Pakistan İş Forumu’na katılan Erdoğan, “Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan’ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını açıkçası ülkelerimize yakıştıramıyorum. İkili ticaretimizi önce süratle 1 milyar doların üzerine çıkarmalı, sonrasında ise 5 milyar dolar hedefimize taşımalıyız” dedi.

    İkinci ev olarak gördüğü Pakistan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, yatırımlarda son dönemde gözle görülür bir ivme yakalandığının altını çizerek, şunları söyledi:

    “Türkiye’nin Pakistan’daki doğrudan yatırımları 500 milyon doları buluyor. Türk firmalarının enerjiden gıdaya, temizlikten inşaata pek çok alanda Pakistan’da faaliyet göstermelerinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şirketlerimiz mevcut yatırımlarını daha da büyütmeyi düşünüyor. Anadolu Grubu’nun 200 milyon dolar ve Hayat Kimya’nın 350 milyon dolar değerinde ilave yatırım planları var. Keza Sütaş Türkiye’deki en büyük süt işleme tesisinin bir benzerini Pakistanlı ortağıyla Pencap’ta yakında hayata geçirecek.”

    Türkiye’de de 158 Pakistan sermayesine sahip şirketin faaliyet gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu şirketlerin toplam yatırım miktarının 100 milyon dolara yakın olduğunu söyledi.

    Yatırımlara devam

    Erdoğan, “Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye’nin yatırım potansiyeline inanan ve Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır” dedi.

    Uluslararası müteşebbislere belli şartlar altında emlak yatırımı karşılığında vatandaşlık hakkı tanındığını anımsatan Erdoğan, Pakistanlı yatırımcıların da Türkiye ekonomisine ve Türkiye’nin geleceğine itimat etmelerini istedi. Yaşanan onca saldırıya, ekonomik sabotaj girişimlerine, bölgesel istikrarsızlıklara rağmen başarı çıtasını her alanda yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

    “Pakistan’ın, İmran kardeşimin önderliğinde son dönemde iş yapma kolaylığının artırılması konusunda ciddi gelişme kaydettiğini görüyoruz. Pakistan’a bu alanda yardımcı olmaya hazırız. Pakistan’ın ileriye doğru atacağı her adımın, yatırım ilişkilerimiz için doğuracağı fırsatların farkındayız. Türkiye olarak savunma, ulaşım, toplu konut, dizi film, sağlık ve müteahhitlik sektörlerinde dünya çapında üne sahip firmalarımız var.

    Savunma sanayi alanında Pakistan’da iş birliğimiz derinleşiyor. Müteahhitlik alanında ise Türk firmaları bugüne kadar Pakistan’da değeri 3,5  milyar doları aşan 68 proje üstlendi. Bunların arasında çok önemli altyapı ve  enerji projeleri de bulunuyor. Özellikle enerjide, su noktasında güçlü imkanlara, altyapıya sahip olduğu için hidroelektrik santrallerde sizlerle bu konuda dayanışma içinde olabilecek müteahhitlerimiz var.”

    ‘Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmaz’

    ‘Turizmi sizden öğreneceğiz’

    Pakistan Başbakanı İmran Han, “Türkiye hangi alanda bize yardım edebilirse kapımız açık. Hükümetimiz her türlü kolaylığı sağlayacaktır” dedi.

    Pakistan Başbakanı olarak iki ülke ticari ilişkilerini geliştirmek için hükümet olarak her şeyi yapacağı sözünü veren Han, şunları dile getirdi:

    “İki ülke iş insanları arasında ortaklık kurmada, özellikle de öncelik verdiğimiz alanlarda her türlü desteği vereceğiz. Bu alanların başında da turizm geliyor. Türk turizm sektörü çok gelişmiş bir sektör ve bu sektörden Pakistan’ın öğreneceği çok şey var.”

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