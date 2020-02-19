Türkiye’yi global pazara taşıyorlar!

Türkiye’de 50 milyar doların üzerinde yatırım yapan AmCham Türkiye üye şirketleri yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Genel Kurul açılış konuşmasını gerçekleştiren AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye’nin potansiyeline büyük inançları olduğunu vurguladı. Üye şirketlerin Türk ekonomisine kattıkları değeri vurgulayan Turnaoğlu: “Derneğimize üye 110’u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte Türkiye’yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık.” dedi.

Bu gücü Türkiye ekonomisine 3 farklı alanda katkı sağlamak için kullandıklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için yarattıkları değeri şu ana başlıklar altında sıraladı:

Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması• Yetenek gelişimi ve çeşitliliği teşvik etmek• Yerel iş ortaklarını küresel değer zincirlerine taşımak

Turnaoğlu, bugün birçok Amerikan firmasının çalıştığı Türk firmalarını global değer zincirine katarak gerek üretim gerekse ihracat konusunda katkı sağladıklarını vurguladı.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: “Türkiye’ye 2002 yılından bu yana toplam 217 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu tutarın dağılımına baktığımızda, bizim için her zaman önemli bir kaynak olan Amerika Birleşik Devletleri’nden, aynı dönemde, 12 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldiğini görüyoruz. AmCham, Türkiye’deki ABD merkezli şirketleri temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşu. Yatırım Ofisi olarak, ülkemizdeki yatırımları artırmak için birlikte çalıştığımız AmCham'ın değerli yönetimine ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.