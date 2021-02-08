Türkiye’yi iyi okuyan kazanır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinde inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara geniş imkanlar ve teşvikler sağladıklarını belirterek, “İlk olarak yazılım ve bilişim sektörü için uygulamaya geçirdiğimiz ihtisas serbest bölgeleri modelini ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için genişletmeyi planlıyoruz. Tüm yatırımcıları ihtisas serbest bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin daha fazla doğrudan yatırımcı çekerek, dünyanın stratejik tedarikçilerinden birisi olmasını amaçladıklarını vurgulayan Pekcan, AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 27 basamak yükselerek 33’üncü ülke konumuna geldiğini söyledi.

Pekcan, özellikle son dönemde Türkiye’nin dijitalleşme süreçlerini yakından takip eden bir ekonomi olduğunu belirterek, “Dijital teknolojilere yatkınlığımız oldukça ileri bir noktadadır. Bununla birlikte yenilikçilik, özgün tasarım ve inovasyon kabiliyetlerimiz hızla yükselmektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’nin bu özelliklerini iyi okuyabilmesi kendileri açısından faydalı olacaktır” dedi.

Desteklere devam

Pekcan, serbest bölgeleri daha da güçlendirebilmek amacıyla Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi’ni 20 Şubat’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nin ilan edilmesiyle uygulamaya geçirdiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

“İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile de yazılım ve bilişim sektöründe olgunlaşmış ve ihracat yönelmek isteyen Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara daha geniş imkanlar ve teşvikler sağlıyoruz. Söz konusu karar çerçevesinde, mevcut serbest bölge desteklerine ek olarak bu firmalara istihdam ve kira desteği veriyoruz.”

7 cazibe unsuru

Sahip olduğu birçok unsurun yatırımcılar nezdinde Türkiye’yi ayrıcalıklı bir noktaya getirdiğini söyleyen Pekcan, şu 7 maddeyi sıraladı:

“Özellikle stratejik konumu, pazara yakınlığı, tüketimi yüksek geniş bir iç pazara sahip olması, yatırım ortamının elverişliliği, kapsayıcı ve alternatifli bir teşvik mekanizmasına sahip olması, tarihsel bağları sebebiyle çevre ülkelere ihracat kolaylığı ve maliyeti düşük verimli iş gücü anlamında kalifiye iş gücüne sahip olunması yatırımcılar nezdinde ülkemizi cazibeli kılan başlıca unsurlar.”