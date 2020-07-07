‘Türkiye’yi yeşil ağlarla örüyoruz’

Kurum, “Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği” konulu istişare toplantısında Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda, salgın sonrası yapılacak çalışmalar ele alındı.

Salgın sürecinin çevre üzerindeki etkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi verilerinden ve akademisyenlerin yayınlarından sıkı şekilde takip edildiğini söyleyen Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

“Kovid-19 münasebeti bizlere, insan-çevre-sağlık üçgeninin birbirleriyle ne denli ilişkili olduğunu görme imkanı verdi. Kovid-19 salgınıyla dünyamız sessizliğe büründü. En büyük insan faaliyetleri olan sanayimiz durdu, üretim azaldı, ulaşım durma noktasına geldi. Bu salgın, ekonomiyi ve sosyal hayatımızı olumsuz etkilerken, çevre ve doğal denge için adeta ‘istenmeden ortaya çıkan doğal bir deney’ olmuştur. Geçtiğimiz son 4 ayda yaşlanan dünyamız adeta nefes aldı. Havamız ve sularımız hızlıca temizlendi. Hayatın 7/24 devam ettiği şehirler adeta birer CıttaSlow yani yavaş şehir oldular. Kara yolu trafiğinde yüzde 50, havacılıkta yüzde 60 oranında azalma yaşandı. Küresel çapta yenilenebilir kaynaklara olan talep de arttı. Ulaşımdan kaynaklı hava kirleticileri miktarlarının yaklaşık yüzde 85 azaldığını tespit ettik. Bu durumu günlük hayatımızda da görüyoruz. Bursa’daki Uludağ, yüzlerce kilometre mesafedeki İstanbul ve Kütahya Simav ilçelerinden, çok uzak yerlerden görülebildi. Mavi vatan denizlerimiz rahatladı.”

Ekolojik koridor

Türkiye’nin çevresi, doğal alanları, koruma bölgeleri, ekolojik koridorları, şehir içi yeşil alanları, Sıfır Atık projesi, millet bahçesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla her türlü salgına karşı hazır olacağına işaret eden Kurum şöyle dedi:

“Salgın sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye’yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla öreceğimiz ekolojik koridorlar, yeşil hatlar, yeşil yollar oluşturuyor, bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapıyoruz. 22 ilimizde uygulamaya başladığımız ekolojik koridorları, gölleri, göletleri, doğal alanları, milli parkları, akarsuları, bisiklet yolları ve millet bahçelerini o ekolojik koridorlarımız birbirine bağlayacak.”

‘SALDA’YI EDEPLE KORURUZ’

Toplantı sonrasında bir gazetecinin İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur’un Salda Gölü ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak yorumlarını sorması üzerine Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim en büyük mirasımız, evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Ben milletvekilimizin hele hele bir bayan milletvekilimizin yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum. Biz, Salda’mızı da Türkiye’deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız ve bize bırakılmış mirasları çocuklarımıza koruyarak aktaracağız. Vekilimize de tavsiyemiz edebini korumasıdır ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir.”

6 bölge için eylem planı

81 ilde çevreyi koruma amaçlı araç donanım ve insan kaynağına sahip araştırma birimleri enstitüsü ve merkezlerin oluşturulmasını son derece önemsediğini vurgulayan Bakan Kurum, “Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı’mızı açıklamıştık, bu hafta kalan 6 bölgenin İklim Değişikliği Eylem Planı’nı da yine Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz açıklayacak” dedi.

Kurum, “Korona Salgını Sonrası Doğa Koruma Politikaları”, “Göller-Sulak Alanlar ve Bu Alanların Korunmaları”, “Çevre Etki Politikaları”, “İletişim Stratejileri”, “Ekolojik Koridorlar”, “Sıfır Atık Uygulamaları ve Atık Yönetimi” konularında çalışmalar yapacaklarını ifade etti.