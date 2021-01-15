TurkNet’in %40’ına Re-Pie ortak oluyor

Geçtiğimiz dönemlerde Getir ve GTC Solar gibi şirketlere yatırım yapan Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, şunları söyledi:



“TurkNet son iki yılda farklı sektörlerde yaptığımız önemli yatırımların yeni bir halkası oldu. Bilişim alanında Türkiye’nin en değerli markalarından biri olan TurkNet ile ortaklığımızı, her iki şirket için geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Re-Pie Portföy olarak yönettiğimiz tüm fonlarda ve yaptığımız yatırımlarda sahip olduğumuz güçlü birikimi yansıttığımız bir iş modeliyle katma değerli hizmet sunuyoruz. Gerek özel sermaye gerekse risk sermayesi alanlarında sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi hedefliyoruz. Eğitimden sağlığa tüm alanlardaki faaliyetlerimizi online gerçekleştirilmeye çalıştığımız pandemi ortamında ülkemizin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet’in potansiyeline inanarak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz.”



