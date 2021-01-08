Turşunun cazibesi sürüyor

Kornişon, lahana, biber, pancar, havuç... Rengarenk, çeşit, çeşit turşular sofraları süslemeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen tüketicilerin turşu ve turşu suyuna talebi sürüyor. Sektör temsilcileri iç piyasada 2020 yılında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 talep artışı yaşandığını belirtiyor. İç piyasanın yanı sıra dış pazarın talebine de yanıt veren turşu üreticileri Ocak-Aralık 2020 döneminde 277.3 milyon dolarlık turşu ihracatı gerçekleştirdi. En çok kornişon, lahana, biber ve sarımsak turşusunun satıldığını kaydeden turşu satıcıları ise salgının başından bu yana satışlarda yoğunluk olduğunu belirtiyor.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Ocak-Aralık 2020 döneminde 277.3 milyon dolarlık turşu ihracatı gerçekleştirildi. En çok ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya ve ABD oldu. 2019 yılında ise 226.8 milyon dolarlık turşu ihracatı gerçekleştirilmişti.



Yüzde 30 artış



Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Başkanı Hakan Turan, geçen yıl iç piyasada turşu tüketiminde yüzde 30 artış olduğunu kaydetti. Talep artışının özellikle fermente ürünlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilgisinden kaynaklandığını ifade eden Turan, “İç piyasanın yanı sıra ihracat da arttı. Türkiye pandemi döneminde Avrupa’nın güvenli limanı, tedarikçisi haline geldi. Türkiye’deki gıda ürünlerine talep arttı” diye konuştu.



“Türk turşusunun bu kadar talep göreceğini bilmiyorduk” diyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “İhracatımızda turşu ilk sıralarda yer aldı. Birçok çeşit turşu gönderiyoruz, her bölgeden farklı talep oluyor” dedi.



Suyu da kıymetli



72 yıldır İstanbul’da faaliyet gösteren Tarihi Kemerburgaz Turşucusu’nun üçüncü kuşak yetkilisi Egemen Demir, pandeminin Türkiye’de görülmesinden bu yana tüketicilerin turşuya taleplerinin sürdüğünü söyledi. En çok lahana, kornişon, sarımsak turşularının tercih edildiğini belirten Demir, “Turşularımızın kilogramı 18 lira, yalnızca sarımsak turşusu 30 lira. Şu sıralar turşu suyu da ilgi görüyor. Yoldan geçenleri de davet edip turşu suyu ikram ediyoruz. Turşuda kullandığımız ürünleri Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki çiftçilerden alıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kargoyla gönderiyorlar



Özcan Turşu yetkilisi ise şöyle anlattı: “Turşuların yanı sıra turşu suyuna da talep var. Yıllardır olan bir şey ama salgın dolayısıyla daha çok tercih edilir oldu. Müşteriler en çok lahana, kornişon, biber, pancar turşusu alıyor. 30-40 çeşit turşumuz var. Kilogram fiyatı 24 lira, sarımsak ve bamya turşusu ise 37-38 lira düzeyinde. Salgından bir ay önce online kanal kurmuştuk. Türkiye’nin birçok bölgesine turşu gönderiyoruz. Hem tüketmek için hem de satmak için satın alıyorlar.”



Limon mu, sirke mi?



Yeşilçam klasiklerinden olan Neşeli Günler filmindeki ‘turşuda limon mu kullanılır, sirke mi?’ tartışması hala sürüyor. Turşu üreticilerinin bir kısmı, “Tamamen damak tadıyla ilgili” derken bir kısmı ise sirkenin daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.