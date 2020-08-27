Turunçgilde ihracat sezonu erkenci limonla açılacak

Kaçmaz, AA muhabirine, yaş meyve sebzede en önemli ihracat grubunu oluşturan turunçgilde 2020-2021 ihracat sezonunun yaklaştığını belirtti.
Sezon hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:
"Turunçgil kesim ve ihraç tespit komisyonunca Adana ve Mersin illerimizin muhtelif bölgelerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda, mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edildi. Erkenci limonun 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 3 Eylül'de de ihraç edilmesine karar verildi."
Kaçmaz, afetsiz ve hasarsız bir sezon geçirilmesi temennisinde de bulundu.
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Hafif ticari araç minik kızı ezip kaçtıİstanbul Beyoğlu’nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.