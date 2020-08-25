TZOB: Çiğ süt alım fiyatı artırılmalı

Fiyatın 15 Kasım 2019’dan itibaren brüt 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini, daha sonra da da bu fiyatın Aralık 2020’ye kadar sabitlendiğini anımsatan Bayraktar, bugün itibarıyla üreticinin eline 2 lira 13 kuruş geçtiğini aktardı.

Bayraktar, Türkiye’deki fiyatın dünyadaki en düşük seviyeler arasında yer aldığını kaydetti.