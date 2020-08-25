25.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
TZOB: Çiğ süt alım fiyatı artırılmalı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi’nin kısa sürede toplanarak yeni çiğ süt fiyatını belirlemesi gerektiğini belirterek, “Süt fiyatı sabit olmasına rağmen, yem fiyatları sürekli artış gösteriyor. Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 2 lira 80 kuruş olmalıdır” dedi.
Fiyatın 15 Kasım 2019’dan itibaren brüt 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini, daha sonra da da bu fiyatın Aralık 2020’ye kadar sabitlendiğini anımsatan Bayraktar, bugün itibarıyla üreticinin eline 2 lira 13 kuruş geçtiğini aktardı.
Bayraktar, Türkiye’deki fiyatın dünyadaki en düşük seviyeler arasında yer aldığını kaydetti.
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