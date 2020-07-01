BİST116.5250.00EURO7.690.00USD6.850.04ALTIN392.590.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Uber online yemek için parayı saçacak!
    ABONE OL
    01.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Uber online yemek için parayı saçacak!

    Uber’in, ABD’li yemek sipariş firması Postmates’i 2.6 milyar dolara satın almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

    Uber online yemek için parayı saçacak!

    Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Uber ülke çapında yemek siparişi işini genişletmeyi hedefliyor. Bu sektör pandemi döneminde çok önemli hale gelmişti. Uber’in Eats ismiyle 2014’te kurduğu online yemek sipariş firması bulunuyor. Wall Street Journal’da yer alan habere göre, görüşmeler gizli yapılıyor ve bu hafta içinde sonlandırılması bekleniyor. 2011’de kurulan Postmates, akıllı telefon uygulamasıyla yemek siparişi verilebilen ilk girişimlerden biri oldu. Ancak sektörde rekabet yıllar içinde çok arttı. Firma 2019’da borsaya açılmak istedi. Ancak bunu gerçekleştirmedi.

    Adana'da aranan hükümlü pansiyonda yakalandıAdana'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi pansiyonda yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    Sıradaki Haber