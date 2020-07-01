Uber online yemek için parayı saçacak!

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Uber ülke çapında yemek siparişi işini genişletmeyi hedefliyor. Bu sektör pandemi döneminde çok önemli hale gelmişti. Uber’in Eats ismiyle 2014’te kurduğu online yemek sipariş firması bulunuyor. Wall Street Journal’da yer alan habere göre, görüşmeler gizli yapılıyor ve bu hafta içinde sonlandırılması bekleniyor. 2011’de kurulan Postmates, akıllı telefon uygulamasıyla yemek siparişi verilebilen ilk girişimlerden biri oldu. Ancak sektörde rekabet yıllar içinde çok arttı. Firma 2019’da borsaya açılmak istedi. Ancak bunu gerçekleştirmedi.