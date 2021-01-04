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04.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Üç önemli noktaya kadın yöneticiler

Eczacıbaşı Topluluğu’nda üç önemli pozisyona, kadın yöneticiler atandı. Topluluktan yapılan açıklamada sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağı inancıyla hareket edildiği ve fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara büyük önem verildiği vurgulandı.

Üç önemli noktaya kadın yöneticiler

 

Topluluğun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine, daha önce İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Eylem Özgür, Hukuk Başdanışmanlığı görevine halen Hukuk Danışmanı olarak görev yapan Ayşe Dirik ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü’ne de daha önce aynı kuruluşta Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapan Müge Satır getirildi.

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini vekaleten sürdüren Müge Satır, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle asaleten atanırken, Eylem Özgür 1 Ocak 2021 tarihinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine başladı. Ayşe Dirik de 1 Nisan 2021 itibariyle Hukuk Başdanışmanlığı görevini üstlenecek.

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