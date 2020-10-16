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    16.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Uçağı kaçırma derdi bitiyor

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin ‘Uçuş Rehberim’ uygulamasını tanıtan Bakan Karaismailoğlu anlık bildirimlerle uçağı kaçırma derdinin son bulacağını duyurdu.

    Uçağı kaçırma derdi bitiyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nce (DHMİ) geliştirilen “Uçuş Rehberim” uygulamasıyla havalimanlarında günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz internet sağlanacağını belirterek, “Uygulamamızdaki uçuş takip özelliğiyle yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız” dedi. Karaismailoğlu, mobil “Uçuş Rehberim” uygulamasının tanıtımı için Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yaptığı açıklamada, uygulamanın hizmete girdiğini bildirdi. Karaismailoğlu, şunları söyledi:

    Peki aracım nerede?

    “Uçuş Rehberim mobil uygulamamızla havalimanlarımızda herkes mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabilecek. Uygulamadaki uçuş takip özelliği ile yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız. Yolcular artık Uçuş Rehberim sayesinde; uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler. Uygulama sayesinde yolcular, havalimanlarındaki tüm hizmetleri de yine cep telefonlarından keşfedebilecekler. Uçuş Rehberim’in getirdiği diğer yenilik de ‘Aracım Nerede?’ hizmeti. Havalimanlarına aracını park eden yolcular bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacaklar.”

    Çek-gönder’le çözüm

    Karaismailoğlu, tüm havalimanlarında kullanılması hedeflenen “Uçuş Rehberim” uygulamasıyla, bu alanlardaki yoğunluğun azaltılarak yolcuların kaybettiği zamanı en aza indireceklerini bildirdi. Karaismailoğlu, uygulamaya dahil edilecek “çek-gönder” hizmetiyle yolcuların sorunlarına en kısa zamanda hızlı ve etkili bir şekilde çözüm sağlanacağına işaret etti. Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi planlanan “Canlı Uçuş Takibi” mobil uygulamasıyla yolcuların uçuşlarını anlık takip edebileceklerini kaydetti.

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