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    HaberlerEkonomi Haberleri Uçaklara gizli denetçi dönemi
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    16.07.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Uçaklara gizli denetçi dönemi

    Yolcu uçaklarında mevzuatlara uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla kabin denetimi yapılacak. Haberli denetimin yanı sıra uçaklara yolcu gibi habersiz de binebilecek olan denetim elemanları, havada ve yerde güvenlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edecek.

    Uçaklara gizli denetçi dönemi
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) talimatına göre, uçuş operasyonunda kabin kompartımanı gözetimi, kabin ekibinin yeterliliği ve kabin emniyeti, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygunluk açısından denetlenecek. Kabin yol boyu denetimi, en az bir kabin emniyet denetçisi tarafından yapacak. Denetim elemanı, ihtiyaç duyulmadığı sürece yolcularla iletişime geçmeyecek, uçuş ekibinden talep edilmediği sürece kokpite girmeyecek. Denetim, kabin ekibinin görevlerini engellemeyecek ve dikkatlerini dağıtmayacak biçimde gerçekleştirilecek.

    Yolcu gibi binecek

    Kabin denetimleri, haberli veya habersiz olarak yapılabilecek. Haberli denetim için işletmeci, kaptan pilot ve kabin görevlisi (hostes) önceden bilgilendirilecek. Habersiz denetimde ise, işleticiye herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Uçağa yolcu olarak habersiz binecek denetçi, uçuşun sonunda tüm yolcular uçağı terk ettikten sonra, kendisini kabin amirine tanıtacak, yaptığı denetim ve sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşacak.

    Alkollü yolcular

    Denetim personeli, öncelikle uçuş öncesi hazırlıkları izleyecek. Bu kapsamda, uçuş öncesi brifingi, acil durum ve emniyet malzemelerinin sayısı, çıkış, kemer ikaz ve sigara içilmez işaretleri, yolcu emniyet kartları, acil durum ışıklandırma sistemi, el fenerleri, can yelekleri, tahliye botu, yangın söndürücü, oksijen maskeleri, bulaşıcı hastalık önlem çantası gibi ekipmanlar incelenecek. Kalkış öncesinde el bagajlarının standartlara uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediği, kemerlerin bağlanması, elektronik cihazların kullanımı, sigara içme kuralları, pencere güneşliklerinin açık olduğu gibi hususları gözlemleyecek olan denetmen, uçuş boyunca da güvenli yolculuk için incelemede bulunacak. Uçak havadayken yolcuların kemer ikaz ışıklarına uyup uymadıkları, türbülans uygulamaları, kabin ekibinin varsa aşırı alkol almış yolcular ile kural dışı davranan yolculara davranışı takip edilecek.

    Uçaklara gizli denetçi dönemi

    Ceza kesilecek

    Denetmenler, inişten sonra da, Türkiye’de yolcular tarafından sıklıkla ihlal edilen, kemer ışığı sönmeden yolcuların yerinden kalkıp kalkmadığını takip edecek. Uçuştan sonra ulaşılan bulguların kabin amiri ile paylaşılmasının ardından, işletmeci gereken önlemleri alacak, SHGM de sürece dahil olacak. Yurtiçi ve yurtdışı sefer yapan uçaklardaki incelemeler sonucunda, işletmecilere idari para cezası, yönetici personele yetki belgesi iptali, kabin ekibi eğitim sertifikası iptali cezası verilebilecek.

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