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    HaberlerEkonomi Haberleri Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı? İşte cevabı...
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    28.05.2020 - 17:51 | | AA

    Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı? İşte cevabı...

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçaklarda yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

    Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı? İşte cevabı...

     

    Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

    ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından tansiyon yükseliyorABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd cinayetini protesto etmek için binlerce gösterici sokağa dökülürken, Minneapolis Belediye Başkanı Floyd'un ensesine diziyle bastıran polisin halen tutuklanmamasına ateş püskürdü. Minneapolis Emniyet Müdürü John Elder da çatışmalarda bir kişinin öldüğünü doğruladı. Dükkanının yağmalanmasına engel olmak isteyen bir kişinin protestoculardan birini vurduğu iddia edildi.
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