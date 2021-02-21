Ücretli İzin Nedir? Yıllık Olarak Ücretli İzin Hakkı Kaç Gün Kullanılabilir?

Ücretli izin, işçilere tanınmış bir kanundur.



Ücretli İzin Nedir?



Ücretli izin işçilere tanınmış olan bir haktır. Çalışan kişiler ücretli izin hakkında bazen eksik bilgilere sahip olabiliyor. İzinde sahip olduğu hakları ve hangi durumda izine çıkabileceklerini bilmiyorlar. Ücreti izin tüm çalışanlara kanunen verilmiş bir haktır. Çalışan herkes ücretli olarak izine çıkabilir. İzine çıkıldığında maaş ödemesinin yapılıp yapılmayacağı da çalışanlar tarafından araştırılan bir detaydır. Maaş ödemesi ücretli izinde aynı şekilde yapılır.



Yıllık Olarak Ücretli İzin Hakkı Kaç Gün Kullanılabilir?



Çalışanlar sahip olduğu hakların farkına varamıyor. Her ne kadar detaylı olarak araştırma yapsa da sahip olduğu hakları nasıl kullanacağını bilmiyor. Yıllık izin konusu da birçok çalışanın kafasını karıştıran bir durumdur. Hangi şartlarda yıllık izne çıkıldığı çalışanlar için bir soru işaretidir. Yıllık izine çıkılabilmesi için, çalışan kişilerin en az 1 yıl aynı iş yerinde çalışması gerekiyor. 1 yılı tamamlayan çalışanlar, yıllık izin kullanmaya hak kazanmış oluyor.



Yıllık izinde uygulanan çeşitli prosedürler bulunuyor. Hangi çalışanın kaç gün izin yapacağı çalışanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok çalışan bu konuda detaylı araştırma yaparak, kaç gün izin yapabileceğini hesaplıyor. Kanun olarak bu izin günleri belirlenerek firmalara ve işçilere sunulmuştur. İzinler şu şekildedir;

● 1 ile 5 yıl arası çalışanlar 14 gün

● 5 ile 15 yıl arası çalışanlar 20 gün

● 15 yıldan fazla çalışanlar 26 gün