Ücretsiz maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Ücretsiz maaş desteği başvurusu ne kadar?

Ücretsiz maaş desteği konusunda vatandaşları araştırmaları sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günler içerisinde açıklanan ücretsiz maaş desteği ödemesi konusunda detaylarda belli olmaya başladı. 15 Mart tarihinden itibaren işten çıkarılan tüm çalışanlara günlük 39,24 TL ücret ödeneceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte Ücretsiz maaş desteği ödemesi konusunda ayrıntılar...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” dedi.