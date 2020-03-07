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    07.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Uçuşu duran paket tura iptal hakkı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle paket tur iptallerinde kamuoyunda yaşanan ‘mücbir sebep’ tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

    Uçuşu duran paket tura iptal hakkı

    Pekcan, kanun ve yönetmelikle tüketiciye aldığı paket tura mücbir sebep veya herhangi bir sebeple katılmaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı tanındığına işaret ederek, “Vatandaşlarımız tarafından daha önce alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır” dedi.

    Satın alınan paket turun Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye ise mücbir sebep olarak değerlendirileceğini vurgulayan Pekcan, bu durumda tüketicinin seyahate 30 günden az süre kalsa da, turu iptal edebileceğini kaydetti.

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