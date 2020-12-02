Uçuşuna gidene kısıtlama yok

THY’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabilecekler” denildi.



Konuyla ilgili olarak da bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi:



“Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilir.”