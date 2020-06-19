UEFA kararı ön ödemeleri 2021’e taşıdı

2020 Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecekti. Ancak pandemi nedeniyle karşılaşma iptal edilmişti. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi’nin ‘8’li Final’ formatıyla Lizbon’da oynanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürdürdükleri temasların neticesi olarak 2021 finalinin İstanbul’da seyircili olarak yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İstanbul’daki birçok konaklama tesisinin, pandemi nedeniyle iptal edilen 2020 Şampiyonlar Ligi Finali için gelecek misafirler için event şirketleri, sponsor şirketler vs gibi şirket ve kurumlardan ön ödeme aldığını vurgulayan Eresin, son karar ile bu ödemelerin iadesinin zorunluluk olmaktan çıkacağını kaydetti. Eresin, alınan avansların 2021 Şampiyonlar Ligi Finali için mahsup edileceğini ifade etti. Eresin, final maçı için 50-60 bin civarında yabancı ziyaretçi beklenebileceğini söyledi.