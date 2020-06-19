BİST112.4950.00EURO7.690.11USD6.860.06ALTIN380.280.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri UEFA kararı ön ödemeleri 2021’e taşıdı
    ABONE OL
    19.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    UEFA kararı ön ödemeleri 2021’e taşıdı

    UEFA’nın Şampiyonlar Ligi Finali’nin 2021 yılında İstanbul’da yapılacağını açıklaması turizmcileri rahatlattı. Bu karar ile otellerin 2020 Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonu için İstanbul’a gelmesi beklenenlerden aldığı avansların iadesi zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak. Konaklama tesislerinin kurumsal bazda yaptığı ön ödeme anlaşmaları, 2021 Şampiyonlar Finali için yapılan rezervasyonlarda geçerli olacak.

    UEFA kararı ön ödemeleri 2021’e taşıdı

     

    2020 Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecekti. Ancak pandemi nedeniyle karşılaşma iptal edilmişti. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi’nin ‘8’li Final’ formatıyla Lizbon’da oynanacağını açıkladı.

    Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürdürdükleri temasların neticesi olarak 2021 finalinin İstanbul’da seyircili olarak yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İstanbul’daki birçok konaklama tesisinin, pandemi nedeniyle iptal edilen 2020 Şampiyonlar Ligi Finali için gelecek misafirler için event şirketleri, sponsor şirketler vs gibi şirket ve kurumlardan ön ödeme aldığını vurgulayan Eresin, son karar ile bu ödemelerin iadesinin zorunluluk olmaktan çıkacağını kaydetti. Eresin, alınan avansların 2021 Şampiyonlar Ligi Finali için mahsup edileceğini ifade etti. Eresin, final maçı için 50-60 bin civarında yabancı ziyaretçi beklenebileceğini söyledi.

    Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi bulunamadıAdana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karne sorgulama | e - Okul VBS giriş ile karne notları 2020 öğrenme ekranı: İlkokul, ortaokul, lise karneler nasıl alınacak?

    Karne sorgulama | e - Okul VBS giriş ile karne notları 2020 öğrenme ekranı: İlkokul, ortaokul, lise karneler nasıl alınacak?

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

    Sıradaki Haber