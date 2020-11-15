Ukraynalılar ve Ruslar İstanbul turuna çıktı

İstanbul’un turistik noktalarında ve müzelerinde özellikle birkaç haftadır Ukraynalı ve Rus turist ağırlığı görülüyor. Avrupa’nın seyahat kısıtlamalarına devam ettiği süreçte, yaz sezonunda sahil kentlerini dolduran iki ülke vatandaşları, bu dönemdeki tatillerini ise yine Türkiye’de değerlendiriyor. Rus ve Ukraynalı turistlerin güzergahları, dünya turizminin gözde merkezlerinden İstanbul olurken, ilerleyen haftalarda kar yağışıyla birlikte kayak merkezlerine de talep oluşturdukları görülüyor.



Üçüncü oldu



Avrupa’da kapıların açık olduğu yaz dönemi boyunca pek çok İngiliz ve Alman turist de Türkiye’de tatil yaptı. Ancak salgında ikinci dalgayla birlikte ülke sınırları yeniden kısıtlandı. Bu döneme kadar ülke giriş çıkışlarında ve Türkiye’ye olan seyahatlerde bir sorun yaşamayan Rus ve Ukraynalı turistler ise seyahatlerine devam ediyor. Yılın ilk 9 aylık verilerine göre, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler içinde Ruslar yine birinci olurken, Ukraynalıların ciddi artışı bu verilere de yansıdı. Ukraynalılar, Türkiye’yi en çok ziyaret eden milletler arasında üçüncü sırada yer aldı.



Haftada 4 uçuş



Rusya’dan Moskova dışında altı noktadan İstanbul’a tarifeli uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Pegas Touristik Finans Koordinatörü Kerem Çankaya, bu dönemde talebin çok iyi gittiğini söyledi. Rusya’dan en çok turist taşıyan şirketlerden olan Pegas, paket turlarına Kapadokya, Erciyes, Palandöken gibi İstanbul bağlantılı turları da ekleyecek. Çankaya, “Türkiye’ye paket tur düzenleyen pek çok firmanın da charter uçtuğunu biliyoruz. Ayrıca Rusya’dan gidilebilecek Türkiye dışında kapısı açık olan başka bir ülke yok. Bu nedenle İstanbul’a gelip oradan başka ülkelere de geçiş yapan turistler var. Şu anda biz haftada 4 sefer yapıyoruz. Bir süre sonra Rusya’dan İstanbul’a uçtuğumuz üç nokta daha ekleyeceğiz” dedi.



İstanbul’da Rus ve Ukraynalı turistlerden sonra en dikkat çekenler ise Romanya’dan gelen turistler oluyor. Özellikle geçen yıl Romanya’dan Türkiye’yi ziyaret eden Rumen turist sayısı 1 milyona yaklaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.



Gelişler sürüyor



Ege ve Antalya’ya olan charter uçuşların 31 Ekim’de sona erdiğini hatırlatan Romanya’nın en büyük tur operatörü Christian Tour’un Antalya’daki kendisine ait şirketi ITS Travel Services’in Genel Müdürü Şaban Atalar, İstanbul’un ise Romanya’da en çok sevilen şehir olduğunu söyledi. Atalar, “Mevcutta Romanya’dan Türkiye’ye uçuşlarda bir kısıtlama olmadığı için geliş gidişler sürüyor. Ama tarifeli uçuşlarla geliyorlar. İstanbul zaten Romanya için Paris’ten önce gelir. Tarifeli olarak gelenlerin dışında kendi araçlarıyla gelenler de var. Biz de tarifeli olarak küçük gruplar ya da otobüslerle getiriyoruz. Alışveriş, iş ve sağlık turizmi için tercih ediliyor. Yılbaşı dönemine Antalya’ya 3 charter koyduk. Pandemi dönemi olduğu için planlamaları daha kısa dönemler için yapıyoruz” dedi.



Kapalıçarşı’da dikkat çekiyor



Salgın nedeniyle azalan turist sayısının etkilediği bölgelerden biri de Kapalıçarşı... Son dönemde az da olsa bölgedeki turist artışında ise yine Rus ve Ukraynalı turistlerin etkisi var. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Genel Sekreteri Enis Zipak, “Baktığımız zaman çarşı boyunca şu sıralar Ukraynalı turist ağırlığı görüyoruz. Ruslar da var. Ara ara ülkelerin kısıtlamaları etkili oluyor. Ama Türkiye’ye giriş çıkışta sorun olmayan ülkelerden bir turist sürekliliği var” dedi.