Ulaşımda ‘güvenli’ arayış

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ‘normalleşme’ dönemi devam ediyor. Salgın nedeniyle uygulanan tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte vatandaşlar da güvenli bir ulaşım modeli arayışına girdi.

Pandemi süreciyle bisikletin işlevselliğinin daha net anlaşılacağını söyleyen sektör temsilcileri, kamu spotlarıyla vatandaşların da bisiklet kullanımına ilgisinin artırılabileceğini belirtiyor.

Milliyet’te daha önce bisiklet kullanımının yeni normalde şehirleşmeye katkılar aktarılmıştı.

Bu kapsamda İstanbul’da bisikletli ulaşımın teşvik edilmesinde bisiklet kullanımını artırmak için planlanan çalışma kapsamında toplam 25 kilometreyi bulan geçici bisiklet yolu yapılacağı belirtilmişti. Bugün ise, bisiklet sektörünün son durumunu, bisiklet alımları için verilen kredi paketini ele aldık.

Alternatif olacak

Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Esat Emanet, bisiklet sektörünün mayıs ayıyla birlikte çıkış yaparak pandemi öncesi hedeflenen rakamları yakaladıklarını açıkladı. Bisiklet sektörünün pandemi sürecinden kayıpsız çıkacağını dile getiren Emanet, “İç pazar büyüklüğümüz 16” jant/ 29” jant aralığı olarak yaklaşık 1 milyon adet. Pandemi sürecinde bisiklete olan yoğun ilginin satışlara ne kadar yansıyacağını da önümüzdeki aylarda görmüş olacağız” dedi.

Pandemi süreciyle birlikte bisikletin işlevselliğinin daha net anlaşılacağını belirten Emanet, “İnsanlar yeni dönemde sosyal mesafelerini de koruyabilecekleri bisiklete yöneldi. Kısa ve orta mesafede en iyi bireysel ulaşım aracı olma özelliği taşıyan bisiklet yeni teknolojik gelişimiyle ve elektrikli versiyonlarıyla uzun mesafede de toplu taşıma araçlarına en iyi alternatiflerler arasında kendisine yer bulacak” ifadelerini kullandı.

2019’da yaklaşık 350 bin adet bisiklet ihraç edildiğini söyleyen Emanet, “Çoğunluğu AB’ye yapıldı. BİSED olarak 2021’de hedefimizi 500 bin adet olarak belirledik. Türkiye’de yıllık 1.5 milyon adet bisiklet üretimi gerçekleştiriliyor” dedi.

‘Bir yıl geçerli olsun’

Yeni açıklanan kredi paketinin daha çok üst kalite ürünlerin ve elektrikli bisikletlerin satışına olumlu yansıyacağını söyleyen Emanet, şöyle devam etti: “6 ay ödemesiz 60 ay vade imkanı bisikletseverlere çok daha üst segment bisiklet alma hayallerini gerçekleştirme imkanı sunacağını düşünüyoruz. Üreticilerin önümüzdeki dönemde ürün yelpazelerine daha kaliteli bisikletleri eklemeleri ve piyasaya arz etmeleri adına temennimiz bu yeni açıklanan paketin en az 1 yıl geçerliliğini sürdürmesidir.”

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet kullanımında farkındalık yaratmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi. Destek paketinde daha ekonomik bisikletler için de teşvik beklediklerini söyleyen Suyabatmaz, “Katlanır bisikletlerin en ekonomiği 1.500-2.000 lira düzeyinde. Yerli üreticinin ürettiği daha düşük fiyatlı bisikletlere bir destek olabilirdi. Avrupa’da konuyla ilgili teşvikler de duyuyoruz. Ayda 50 lira ulaşım parası verebilen bir öğrenci bize göre 50 lira taksitle bisiklet alabilmeli. Bizim arzumuz bu” diye konuştu.

‘Özendirilmeli’

Haziran 2019’da yeni yapılan düzenlemelerde ve alt yapılarda bisiklet yolu zorunluluk haline geldiğini söyleyen Suyabatmaz, “Ancak hala birçok düzenlemede bunu göremiyoruz. Parkın içine yapılan bisiklet yollarının ulaşımda bir faydası yok. Kent içinde kısa mesafede sunulması gerekiyor. Pandemiyle bu daha da önemli hale geldi” dedi.

Bu dönemde kamu spotlarıyla vatandaşların da bisiklet kullanımına ilgisinin artırılabileceğini kaydeden Suyabatmaz, farkındalık yaratmanın tam zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

Bisiklete kredi desteği

Kamu bankaları 1 Haziran Pazartesi günü tüketiciyi desteklemek için dört başlıkta kredi paketi oluşturdu. Bisiklet sektörünü desteklemek amacıyla da bireysel müşteriler için yerli üretim yapan firmalarla anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkanı sağlanacak. Anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alınacak bisiklet için asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0.82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.