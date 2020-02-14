Ulaştırmada aslan payı demir yolunun

AA muhabirinin, 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneklerinin yüzde 42,43'ü demir yolu yatırımlarına harcanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu İşletmesine (TCDD) 8 milyar 452 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 1,6 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 600 milyon lira olmak üzere toplam 10,7 milyar liralık yatırım öngörülüyor.

TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek. Bu projelere yaklaşık 4,9 milyar liralık yatırım yapılacak. Bir başka ifadeyle TCDD'nin yatırım ödeneğinin yüzde 45,8'i yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

Söz konusu projeler içinde en fazla ödenek, geçen yıl olduğu gibi Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için ayrıldı. Bu YHT hattında, 2 milyar 550 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu'na ayrılan ödenek 650 milyon lira olurken Ankara-İstanbul Hızlı Tren için yaklaşık 629 milyon lira, Topkale-Bahçe, Nurdağı-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray dahil) için 500 milyon lira yatırım öngörüldü.

Demir yolu ulaştırmasının çeşitli illerdeki projeler için 17 hızlı tren seti, kontrollük, müşavirlik ve 1 simülatör için 1 milyar 358 milyon lira ödenek ayrıldı.