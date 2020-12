Unicorn hedefli Digikamp başladı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki dijital dönüşüm faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan Digikamp adlı bir yarışma başlattı. Dün başvuruları alınmaya başlanan yarışmayı bir toplantıyla tanıtan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları söyledi:

“Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile firmalarımızın ticaret süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları için hızlı ve yenilikçi dönüşüm fikirleri arıyoruz. Amacımız, yarışmadan çıkacak yenilikçi fikirler sayesinde ticaret süreçlerini kolaylaştırarak dijital dönüşümü sağlamak. Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması, Bakanlığımız ile yarışmaya katılacak tüm girişimcilerin el ele vererek dijital dönüşümde yeni yaklaşımları irdeleyecekleri ve fark yaratacak projeleri açığa çıkarmak üzere çalışacakları bir iş birliği çalışmasıdır. Yarışmaya teknoloji KOBİ’leri, teknoloji mikro işletmeleri, yazılım firmaları, teknoloji kümelenmeleri ile konuyla ilgili tüm girişimcilerimizin katılımlarını bekliyoruz.”

Her yıl yapılacak

Ticaret Bakanı Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması’nın, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi göreceğini belirterek, girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye’den yeni “unicorn”lar (değeri 1 milyar doları aşan girişim) çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Yarışmanın her yıl daha gelişmiş bir versiyonu ile büyüyeceğini ve daha geniş kitlelere yayılacağını belirten Pekcan, yarışmada görmek istedikleri konu başlıklarına ilişkin şu örnekleri verdi:

“Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi alanında, ihraç ürünlerinin ve ihracat yapılan ülkelerin sayısını ve çeşitliliğini artırarak dış pazarlarda tutunmak ve bilinçli pazar seçimi yapmak yahut uygun fiyat belirlemek amacıyla pazarlama stratejileri geliştiren projeler bizim için değer yaratacak konulardır. İş modellerinin geliştirilmesi başlığı altında, uygun ara girdi tedarik ederek tedarik zinciri takibi yapmak, ve gümrük işlemlerini dijital ortamda ve hızla tamamlamak amacıyla iş modelleri geliştirebilir. Adaylar yeni müşterilere erişim, müşteri bilgilerine kolaylıkla ulaşma, müşterilerle kendi dillerinde iletişim kurulması gibi müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi başlığı altındaki projelerle yarışmamıza başvurabilirler.”

Adaylar digikamp.gov.tr üzerinden 15 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek.

Büyük ödül 100 bin lira

Yarışmanın ikinci aşamasını geçen tüm katılımcılara, üçüncü aşama için gerekli hazırlıkları yapmalarına katkı sağlamak üzere

5 bin TL teşvik ödemesi yapılacak. Yarışma sonunda birinciye 100 bin TL ödül ile birlikte Silikon Vadisi’ne düzenlenecek programa katılım hakkı, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 30 bin TL ödül verilecek. Jüri Özel Ödülü de 25 bin TL olacak. Ayrıca üçüncü aşamaya geçen proje sahipleri, Girişimcilik Vakfı ve Google Girişimcilik Programı’nın iş modelleri geliştirmek üzere düzenlenecek eğitim ve atölyelere, yapay zeka (AI), uygulama geliştirme ve derin öğrenme metodolojileri gibi konuları da içinde barındıran teknik eğitimlere katılabilecek.

Daimler’den Türkiye’ye yazılım geliştirme üssü

Daimler Mobility A.G. dünyadaki ilk yazılım geliştirme üssünü Türkiye’de kuruyor. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz’in verdiği bilgiye göre, Daimler A.G., küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi de bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırarak, Hindistan’a paralel olarak Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni 2013 yılında Türkiye’de kurdu. Küresel IT Çözümleri Merkezi, 2021 yılında kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub ile Daimler Mobility A.G’nin dünyadaki ilk yazılım geliştirme üssü olacak. Küresel IT Çözümleri Merkezi 2021 yılında yazılım geliştirme üssünde çalışmak üzere işe alacağı 80 kişi ile nitelikli istihdamda önemli bir artış sağlayacak. Dünyada bir ilk olacak Daimler Mobility Global Tech-Hub ile finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanında Daimler Mobility AG’ye bağlı birçok lokasyona baştan sona yazılım desteği sağlanacak.