BİST108.3861.04EURO7.56-0.03USD6.77-0.53ALTIN378.66-0.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ünlü giyim markasının sahibi hayatını kaybetti
    ABONE OL
    02.06.2020 - 13:29 |

    Ünlü giyim markasının sahibi hayatını kaybetti

    Giyim markası Roman Mağazaları'nın ortağı iş adamı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle vefat etti.

    Ünlü giyim markasının sahibi hayatını kaybetti

    Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

    Bu sabah saat 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyor.

    Kaçak bina yıkımda zabıta memuru, yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradıBursa, Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı. O anlar kameraya da yansırken, zabıta ve ekiplere tepki gösterenler arasında CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç'in olması da dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Doğum ziyareti sonrası testi pozitif çıktı, tüm mahalle karantinaya alındı!

    Son dakika... Doğum ziyareti sonrası testi pozitif çıktı, tüm mahalle karantinaya alındı!

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Okullarda telafi eğitimi ne zaman olacak? İşte özel okullarda telafi eğitiminin detayları...

    Okullarda telafi eğitimi ne zaman olacak? İşte özel okullarda telafi eğitiminin detayları...

    Sıradaki Haber