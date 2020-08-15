Ünlü oyun Fortnite’a engel

İki firma gerekçe olarak Epic Games’in oyuna kendi ödeme sistemini entegre etmesini gösterdi. Oyuncular bu ödeme sistemi sayesinde daha uygun fiyatlarla oyun parası alabiliyor. İki firma da kendi faturalandırma sistemlerinin kullanılmasını istiyor. Bu da oyun geliştirici firmaların gelirlerini azaltıyor. Epic CEO'su Tim Sweeney, mahkemeye başvuracağını açıkladı. Apple bu durumu çözmek ve Fortnite'ı yeniden mağazaya eklemek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Fortnite’ı, App Store'dan kaldırılmadan önce indiren kullanıcılar eski oyunları oynayabilecek. Güncellemelere ise erişemeyecekler.