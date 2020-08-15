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    HaberlerEkonomi Haberleri Ünlü oyun Fortnite’a engel
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    15.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ünlü oyun Fortnite’a engel

    Ünlü oyun Fortnite, Apple Store ve Google Play’den kaldırıldı. Bu gelişme üzerine oyunun geliştiricisi Epic Games, Apple ve Google’a dava açtı.

    Ünlü oyun Fortnite’a engel

    İki firma gerekçe olarak Epic Games’in oyuna kendi ödeme sistemini entegre etmesini gösterdi. Oyuncular bu ödeme sistemi sayesinde daha uygun fiyatlarla oyun parası alabiliyor. İki firma da kendi faturalandırma sistemlerinin kullanılmasını istiyor. Bu da oyun geliştirici firmaların gelirlerini azaltıyor. Epic CEO'su Tim Sweeney, mahkemeye başvuracağını açıkladı. Apple bu durumu çözmek ve Fortnite'ı yeniden mağazaya eklemek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Fortnite’ı, App Store'dan kaldırılmadan önce indiren kullanıcılar eski oyunları oynayabilecek. Güncellemelere ise erişemeyecekler.

     

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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