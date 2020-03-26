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    HaberlerEkonomi Haberleri Üreticilere 1 milyar 881 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor
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    26.03.2020 - 12:21 | | DHA

    Üreticilere 1 milyar 881 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.

    Üreticilere 1 milyar 881 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, mazot-gübre, anaç koyun ve keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçilerine ilave desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü (yarın) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

    Üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları mazot-gübre desteği için 20 ilde 553 bin 326 üreticimize 1,145 milyar TL, anaç koyun-keçi üretimi için 80 ilde 196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon TL, hububat-baklagil desteği kapsamında 14 ilde 35 bin 34 üreticimize 120 milyon TL, dane mısır desteği kapsamında 6 ilde 9 bin 485 üreticimize 20 milyon TL, hayvan hastalık tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiricimize 16,2 milyon TL, tiftik keçilerine ilave destek için 3 ilde 131 yetiştiricimize 226 bin TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

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