Üretim ve ihracatta güçlü ivme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İmalat sanayisinde kapasite kullanımı, siparişler, üretim ve ihracat güçlü bir ivme yakaladı. Daha da önemlisi, sabit yatırımlarda ciddi artış görüyoruz. Reel sektörün yatırım talebi, ocak-ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 21 arttı” diye konuştu.

10 ayda 8.396 teşvik

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda konuşan Varank, “İlk 10 ayda 159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Temel önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı ve güçlü bir toparlanmayı yakalayarak istihdamda ciddi artışlar sağlamak” dedi.

Varank, ekonomi yönetiminden sorumlu tüm bakanlıkların, sıkı bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalıştığını, güç birliğiyle üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorunun bulunmadığını söyledi. Türkiye’nin gelişmiş ülkelere kıyasla salgın sürecini daha iyi yönettiğini dile getiren ve alınan kısıtlama kararlarının ülkeyi etkileyebileceğini dile getiren Varank, “Dolayısıyla ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi önem kazanıyor” diye konuştu.

TOGG’da yerlilik yüzde 68’e çıkacak

Bakan Varank, “Türkiye’nin otomobili 2022’nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026’da yerlilik oranı yüzde 68’e çıkacak” dedi. Varank, fuarda sergilenen Türkiye’nin Otomobili’ne yönelik eleştirilere değinerek, “Şunu iddia ediyorlar: Bu arabanın birtakım parçaları yurt dışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç oluyor. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye’ye ait. Biz burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla çekinmeyiz. Biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz” dedi.

KKTC’nin yerli otomobili ‘Günsel’in yüzde 100 elektrikli ilk modeli B9 da fuarda sergileniyor.

İstihdama katkı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, “Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek fuarda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedeflenmektedir” dedi.