Uzaktan eğitim programı veriyor

Program kapsamında eğitim alan herkes, TürkTraktör’ün ürün gamında yer alan New Holland ve Case IH marka traktörlerin doğru kullanımı ile verimliliği artıran tarımsal ekipmanları ve farklı saha çalışmalarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde de sıklıkla kullanılan iş makineleri konusunda bilgi düzeylerini daha üste seviyelere taşıyabiliyor. Her koşulda çiftçisinin ve ülke tarımının yanında olan TürkTraktör, uzaktan eğitim programı ile traktör, tarımsal faaliyetlerin sürekli kılınması ve böylece tarımsal verimliliğinin kritik önem taşıdığı bu dönemde ülke tarımına katkı sağlanması da hedefleniyor. TürkTraktör sunduğu ürünler ve teknolojik çözümlerle, sadece mekanizasyon anlamında değil; hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla da ülke çiftçisini modern tarıma taşımak adına çok geniş bir perspektifle çalışmalarını sürdürüyor. l EKONOMİ SERVİSİ