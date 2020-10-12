Uzay yarışında Türkiye de var

TÜBİTAK UZAY Müdür Vekili Mesut Gökten, AA’ya, Türkiye’nin yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A Projesi’nde, son iki yılda önemli aşamalar katedildiğini belirterek, “Uydunun test modellerinden ısıl yapısal yeterlilik ve elektriksel uydu modelleri tamamlandı ve son test modeli olan mühendislik modeli ve uzaya gönderilecek gerçek uydu olan uçuş modelinin üretim ve entegrasyonuna başlandı” diye konuştu.

İki uydu hedefi

Gökten, İMECE Uydu Projesinde ısıl yapısal yeterlilik, elektriksel test ve anten test modellerinin başarıyla üretildiğini, testlerin sürdüğünü bildirdi. Projede, uyduda kullanılacak, yerli ve milli ekipmanlara ait yeterlilik modellerinin tasarımlarının tamamlandığını ifade eden Gökten, “Üretimleri devam ediyor. Uçuş modeli entegrasyonunun 2021 içinde yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

Gökten, TÜBİTAK UZAY’ın Türkiye’yi kritik uzay teknolojilerini yurt içinde geliştirebilen az sayıdaki ülke arasına girme hedefine büyük oranda ulaştırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Öncelikli hedef, TÜRKSAT 6A’nın ve ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’nin uçuş modellerinin üretim ve testlerinin ardından fırlatılması.”