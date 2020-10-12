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    12.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Uzay yarışında Türkiye de var

    TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile yerli ve milli olarak geliştirilen ilk metrealtı çözünürlüklü uydu olan İMECE projelerini sürdürmenin yanı sıra Türkiye’nin uzay hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor.

    Uzay yarışında Türkiye de var

    TÜBİTAK UZAY Müdür Vekili Mesut Gökten, AA’ya, Türkiye’nin yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A Projesi’nde, son iki yılda önemli aşamalar katedildiğini belirterek, “Uydunun test modellerinden ısıl yapısal yeterlilik ve elektriksel uydu modelleri tamamlandı ve son test modeli olan mühendislik modeli ve uzaya gönderilecek gerçek uydu olan uçuş modelinin üretim ve entegrasyonuna başlandı” diye konuştu.

    İki uydu hedefi

    Gökten, İMECE Uydu Projesinde ısıl yapısal yeterlilik, elektriksel test ve anten test modellerinin başarıyla üretildiğini, testlerin sürdüğünü bildirdi. Projede, uyduda kullanılacak, yerli ve milli ekipmanlara ait yeterlilik modellerinin tasarımlarının tamamlandığını ifade eden Gökten, “Üretimleri devam ediyor. Uçuş modeli entegrasyonunun 2021 içinde yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

    Gökten, TÜBİTAK UZAY’ın Türkiye’yi kritik uzay teknolojilerini yurt içinde geliştirebilen az sayıdaki ülke arasına girme hedefine büyük oranda ulaştırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

    “Öncelikli hedef, TÜRKSAT 6A’nın ve ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’nin uçuş modellerinin üretim ve testlerinin ardından fırlatılması.”

    Rumlar Türk tarafına yürüdü... Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın ettiGüney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
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