Uzaya 10 yılda 10 bin uzman

Yıldırım, AA’ya yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı’nda birinci hedef olan Ay görevi kapsamında ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketin yapımı için Delta V firmasının 3 yıldır çalıştığını söyledi. Yıldırım, Ay’a yolculuk ve sert iniş esnasında birtakım ölçümlerin yapılacağını, fotoğraflar çekileceğini belirterek, uzay aracına neler konulması gerektiği konusunda bilim insanlarıyla konuşulduğunu anlattı.



Yer çekimsiz deney



Serdar Hüseyin Yıldırım, şöyle devam etti:



“Bu uzay aracımızla 2023 sonunda Ay’a ulaşacağız. Uzay aracımızın Ay’dan dönüşü olmayacak. Kendi imkanlarımız, kendi aracımız, kendi motorumuz ve kendi teknolojimizle ilk 10 senelik uzay programımızda insanlı bir uçuş yok.”



2028’deki hedefin ise Ay’a yumuşak iniş olduğuna işaret eden Yıldırım, uzaya Türk vatandaşı gönderme hedefine de değinerek, şunları söyledi:

“Hedefimiz Uluslararası Uzay İstasyonu’na Türk bilim insanını göndermek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 560’ın üzerinde insan uzaya çıktı. Bunların yarısı uzay istasyonuna gitti. Orada bilimsel deneyler yapıyorlar, tecrübe kazanıyorlar.”



Yer çekimsiz ortamda deneyler yapılacağını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:



“Bizim de bu tip deneylere ihtiyacımız var. Çok sayıda bilim insanımız bize müracaat edecek. Biz bunlar arasından seçeceğiz. Gidecek astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 gün kalacak. Rusya ve ABD ile görüşülüyor. Seçim sürecinin 3-6 ayda tamamlanmasını öngörüyoruz. 2023 sonunda da göndermiş olacağız.”



Ekvator’a yakın daha avantajlı



Roketin uzaya, Türkiye’den fırlatılabileceğine ancak ülkenin içinde bulunduğu coğrafi konum nedeniyle bunun belli kısıtlamalarla gerçekleştirilebileceğine işaret eden Yıldırım, rekabet için fırlatma yerinin Ekvator üzerinde ya da ona çok yakın olması gerektiğinin altını çizerek, bu şekilde hem dünyanın dönüş hızı ve yönünden çok iyi istifade edilebildiğini, en az maliyetle uzaya çıkılabildiğini hem de her açıdan fırlatma imkanı sağlandığını söyledi.



Yıldırım, “Birden fazla ülkenin ilgisi var. Müşterek uluslararası iş birliğiyle gerekirse birden fazla ülkeyle bir araya gelerek uzay limanını ticari maksatla işletmeyi programımıza aldık” ifadelerini kullandı.



TUA’nın bütçesine ilişkin eleştirilere de değinen Yıldırım, devletin verdiği bütçenin 38 milyon lira olduğunu, Türkiye içinden birçok kurumdan aldıkları katkı paylarıyla bütçelerinin yıllık 50 milyon dolara yaklaştığını söyledi.