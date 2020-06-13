Vade oranını 0.56’ya çekti

Daireleri Aralık 2020’de teslim edeceklerini belirten Kalyoncu, “Bugün bu cazip kampanyalarla ev alanlar, satın aldıkları evin taksiti başlamadan evlerinde oturabilecek” dedi. Kalyoncu, Üsküdar projesinde yer alan Nevçarşı’nın da eylül ayının başında en az yüzde 70 dolulukla açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

300 milyon euro

Kalyoncu, “Beykoz’da butik bir konut projesi hayata geçireceğiz. Yeni havalimanına yakın eğlence merkezi projemiz var. 2021’de 300 milyon euro yatırım sürecini başlatacağız” diye konuştu.