13.06.2020 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN
Vade oranını 0.56’ya çekti
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe kamu bankaları ve Emlak Konut GYO tarafından oluşturulan fırsat ortamına büyük destek sağladıklarını belirterek, “Tüketiciye en düşük vade oranını sunan markalı konut üreticileri arasında Kalyon Gayrimenkul olarak biz varız. Nevbahar Üsküdar projemizde, 120 ayda vade oranını 1 milyon liraya kadar olan tutar için yüzde 0.56’ya çektik. 1 milyon liranın üzerinde ise yine sektör ortalamasının 30 baz puan altında, yüzde 0.66’lık vade oranı sunuyoruz. Dileyen müşterilerimiz de 750 bin liraya kadar yüzde 0.64, 12 ay ödemesiz vade farkını kullanabiliyor” dedi.
DUYGU ERDOĞAN
Daireleri Aralık 2020’de teslim edeceklerini belirten Kalyoncu, “Bugün bu cazip kampanyalarla ev alanlar, satın aldıkları evin taksiti başlamadan evlerinde oturabilecek” dedi. Kalyoncu, Üsküdar projesinde yer alan Nevçarşı’nın da eylül ayının başında en az yüzde 70 dolulukla açmayı hedeflediklerini dile getirdi.
300 milyon euro
Kalyoncu, “Beykoz’da butik bir konut projesi hayata geçireceğiz. Yeni havalimanına yakın eğlence merkezi projemiz var. 2021’de 300 milyon euro yatırım sürecini başlatacağız” diye konuştu.