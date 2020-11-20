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20.11.2020 - 13:36 | | AA

Vadeli Elektrik Piyasası 1 Haziran 2021'de hizmete girecek

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyete geçecek Vadeli Elektrik Piyasası'nın (VEP) daha önce 1 Aralık 2020 olarak belirlenen açılışı tarihi 1 Haziran 2021'e ertelendi.

Vadeli Elektrik Piyasası 1 Haziran 2021'de hizmete girecek

EPİAŞ'ın kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamada, elektrik piyasası katılımcılarına birçok avantaj sağlayacak VEP'in açılış tarihinin, tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olumsuzluklar sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19 Kasım tarihli kararıyla 1 Haziran 2021'e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yazılımı ve kalite testleri tamamlanan VEP'in teminat, temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü şartlar dolayısıyla bir kez daha hassasiyetle gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bu hassas çalışmayla birlikte Aralık 2020'den itibaren sanal uygulamaların başlatılması planlanmaktadır."

Bu kapsamda, piyasa katılımcıları 15-31 Aralık tarihlerinde sanal ortamda işlemlerini yapabilmek için kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

VEP'in canlı olarak işletmeye alınacağı 1 Haziran 2021'e kadar da EPİAŞ kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla piyasa, teminat, temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin her biri için sanal uygulama tarihleri önceden duyurulacak.

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