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    HaberlerEkonomi Haberleri Vakıf Katılım sermaye artırdı
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    15.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vakıf Katılım sermaye artırdı

    Vakıf Katılım, sermayesini 3.2 milyar liraya yükseltti. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 11 Şubat 2020 tarihli kararıyla bankanın 1 milyar 20 milyon TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2 milyar 200 milyon TL artırarak toplamda 3 milyar 220 milyon TL’ye yükseltilmesini onayladı.

    Vakıf Katılım sermaye artırdı

    Artırılan 2 milyar 200 milyon TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi.

    Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 2016 yılında yola çıktıklarında amaçlarının sektörün referans kurumu olmak şeklinde belirlediklerini kaydetti. Oran, “Aradan geçen 4 yıl içinde bu amaç doğrultusunda çok başarılı çalışmalara imza atarak önemli mesafeler kat ettik. Gerçekleştirmiş olduğumuz sermaye artırımı ise sektörün referans kurumu olma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçireceğimiz çalışmalar için önemli bir kaynak olacak” açıklamasını yaptı.

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