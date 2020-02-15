Vakıf Katılım sermaye artırdı

Artırılan 2 milyar 200 milyon TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi.



Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 2016 yılında yola çıktıklarında amaçlarının sektörün referans kurumu olmak şeklinde belirlediklerini kaydetti. Oran, “Aradan geçen 4 yıl içinde bu amaç doğrultusunda çok başarılı çalışmalara imza atarak önemli mesafeler kat ettik. Gerçekleştirmiş olduğumuz sermaye artırımı ise sektörün referans kurumu olma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçireceğimiz çalışmalar için önemli bir kaynak olacak” açıklamasını yaptı.