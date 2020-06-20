Vakıf Katılım’a yeni yönetici

Selçuk Üniversitesi’nden mezunu olan Ulus, kariyerine 1995’te Akbank’ta başladı. İş hayatına İngiltere’de devam eden Ulus, burada Turkish Bank UK, HSBC Bank plc/ HSBC Amanah ve UBS’de çalıştı. 2009’da Türkiye’ye döndü. Türkiye Finans’ta 2 yıl görev yapan Ulus, 2011-2014 arasında Fajr Capital - Dubai’ye atandı. Ulus, 2014-2020 arasında The National Commercial Bank - Suudi Arabistan’da görev yaptı