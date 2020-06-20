20.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Vakıf Katılım’a yeni yönetici
Vakıf Katılım, Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sabri Ulus’u getirdi.
Selçuk Üniversitesi’nden mezunu olan Ulus, kariyerine 1995’te Akbank’ta başladı. İş hayatına İngiltere’de devam eden Ulus, burada Turkish Bank UK, HSBC Bank plc/ HSBC Amanah ve UBS’de çalıştı. 2009’da Türkiye’ye döndü. Türkiye Finans’ta 2 yıl görev yapan Ulus, 2011-2014 arasında Fajr Capital - Dubai’ye atandı. Ulus, 2014-2020 arasında The National Commercial Bank - Suudi Arabistan’da görev yaptı