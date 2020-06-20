BİST113.6120.99EURO7.65-0.44USD6.84-0.14ALTIN383.470.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Vakıf Katılım’a yeni yönetici
    ABONE OL
    20.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vakıf Katılım’a yeni yönetici

    Vakıf Katılım, Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sabri Ulus’u getirdi.

    Vakıf Katılım’a yeni yönetici

    Selçuk Üniversitesi’nden mezunu olan Ulus, kariyerine 1995’te Akbank’ta başladı. İş hayatına İngiltere’de devam eden Ulus, burada Turkish Bank UK, HSBC Bank plc/ HSBC Amanah ve UBS’de çalıştı. 2009’da Türkiye’ye döndü. Türkiye Finans’ta 2 yıl görev yapan Ulus, 2011-2014 arasında Fajr Capital - Dubai’ye atandı. Ulus, 2014-2020 arasında The National Commercial Bank - Suudi Arabistan’da görev yaptı

    Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! Muaf tutulacaklar...

    Son dakika... Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! Muaf tutulacaklar...

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

    LGS sınavı kaçta bitecek 20 Haziran 2020 hava durumu nasıl olacak?

    LGS sınavı kaçta bitecek 20 Haziran 2020 hava durumu nasıl olacak?

    Sıradaki Haber