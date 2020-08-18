Vakıf Katılım’dan 283 milyon TL kâr

Buna göre, bu yılın ilk yarı aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 44.1 artışla 43.7 milyar TL’ye, toplanan fonları ise yüzde 41.4 artışla 32.4 milyar TL’ye ulaşan Vakıf Katılım, gerek güçlü fonlama kaynakları gerekse öz kaynakları ile reel sektöre desteğini artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 34.5 milyar TL fon kullandırdı. Vakıf Katılım, yılın ilk yarısında 283 milyon TL kâr elde etti.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Bu büyüklüğe ulaşırken hem teknolojik imkanlarımızdan istifade ettik hem de mesai arkadaşlarımızın büyük desteğini gördük” dedi. Kuruluş felsefeleri gereği her zaman toplumun yanında olduklarını ve pandemi sürecinde de bu bakış açısıyla hizmet verdiklerini aktaran Göktaş, “Vakıf kültürünün önemli bir temsilcisi olan Vakıf Katılım, tüm çalışanları ile parçası olduğu topluma hizmet etmeyi şiar edinmiştir” değerlendirmesinde bulundu. Göktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da sorumluluk aldıklarını ve ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı.