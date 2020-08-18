BİST1.0860.00EURO8.790.47USD7.390.15ALTIN470.932.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Vakıf Katılım’dan 283 milyon TL kâr
    ABONE OL
    18.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vakıf Katılım’dan 283 milyon TL kâr

    Vakıf Katılım, yılın ilk yarısında 283 milyon TL kâr elde etti. Vakıf Katılım, bu yılın ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu  Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

    Vakıf Katılım’dan 283 milyon TL kâr

    Buna göre, bu yılın ilk yarı aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 44.1 artışla 43.7 milyar TL’ye, toplanan fonları ise yüzde 41.4 artışla 32.4 milyar TL’ye ulaşan Vakıf Katılım, gerek güçlü fonlama kaynakları gerekse öz kaynakları ile reel sektöre desteğini artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 34.5 milyar TL fon kullandırdı. Vakıf Katılım, yılın ilk yarısında 283 milyon TL kâr elde etti.

    Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Bu büyüklüğe ulaşırken hem teknolojik imkanlarımızdan istifade ettik hem de mesai arkadaşlarımızın büyük desteğini gördük” dedi. Kuruluş felsefeleri gereği her zaman toplumun yanında olduklarını ve pandemi sürecinde de bu bakış açısıyla hizmet verdiklerini aktaran Göktaş, “Vakıf kültürünün önemli bir temsilcisi olan Vakıf Katılım, tüm çalışanları ile parçası olduğu topluma hizmet etmeyi şiar edinmiştir” değerlendirmesinde bulundu. Göktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da sorumluluk  aldıklarını ve ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı.

    Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vişnenin 7 faydası

    Vişnenin 7 faydası

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Yasaklar tek tek geri geldi

    Yasaklar tek tek geri geldi

    Sıradaki Haber