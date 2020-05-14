Varank: 30 dakikada sonuç veren kit haziranda tamam

Varank, “Kovid-19 Türkiye Platformu”nun düzenlediği, “Türkiye’nin Tanı Gücü Sanal Konferansı”ndaki konuşmasında, koronavirüs kapsamında aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var, yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız, diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız.”

İlaç da geliyor

Varank, ilaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projenin devam ettiğini ifade ederek, “Haziran ayında, bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak” diye konuştu. Kovid-19 salgını özelinde hızlı bir çağrıya çıktıklarını ve KOBİ’lerden ürün odaklı projelerini talep ettiklerini aktaran Varank, bu kapsamda 1 haftada 446 başvuru aldıklarını bildirdi.

‘Benzeri yok’

Öğretim Üyesi Selim Hanay tarafından Kovid-19’un erken aşamada tespit edilmesine yönelik PCR yöntemine alternatif yenilikçi bir kit geliştirildiğini belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu kit ile Kovid-19’un kuluçka döneminde, belirtileri ortaya çıkmadan önce 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor. Çalışması, biyokimyasal reaksiyonlar yerine, virüsün ağırlıklarının tartılmasına dayalı nanomekanik sistem içeriyor. Dünyada benzeri olmayan yenilikçi yaklaşım.”

‘Pazarlayabilirsek aliyyülala olur’

Varank, Kovid-19 ile mücadele sürecine katkı sağlayan bilim insanları ve firmalara teşekkür ederek, “Haziran ayıyla birlikte müjdeleri almaya başlamamız, Kovid-19 mücadelemizde başarıyı taçlandırmak ve milletimize moral vermek adına önemli olacaktır. Ticari ve ekonomik anlamda da bunları katma değere dönüştürüp tüm dünyaya pazarlayabilirsek onun katkısı da aliyyülala olur” dedi.