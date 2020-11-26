Varlık barışı nedir? Varlık barışı 2020 çağrısı ne demek?

Varlık barışı haberlerini okuyan vatandaşlar konuya ilişkin bilgi almak için arayışa geçti. Tekrardan gündeme gelen varlık barışı detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Varlık barışı nedir, Varlık barışı çağrısı ne demek hakkında bilgi almak isteyenler için ayrıntılar haberimizin devamında...

VARLIK BARIŞI NEDİR?

İlki 2008'de çıkarılan ve "yurt dışındaki varlıkların yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması" olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle 6. kez Türkiye gündemine girdi. Teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Vergi incelemesi yapılmayacak

Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca, varlık barışından yararlananlar hakkında, bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bildirilen varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj kesilmeyecek.

Yurt dışından getirilerek bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gib, bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

Yurt dışında bulunan varlıkların, oralardaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi olan 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılması halinde, bu kredilerin defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla da düzenlemeden faydalanılabilecek.

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar, Türk lirası değeri üzerinden 30 Haziran 2021'e kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek.

Bahse konu varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde, ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.