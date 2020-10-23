Varlık Fonu toplantısına başkanlık yaptı

Vahdettin Köşkü’ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Salim Arda Ermut, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.