23.10.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA, DHA
Varlık Fonu toplantısına başkanlık yaptı
Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.
Vahdettin Köşkü’ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Salim Arda Ermut, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.