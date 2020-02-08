Vatandaş aktara koştu

İstanbul’da yaşayan vatandaşların kış çaylarında kullanmak bitki ve baharat alışverişi için ilk adresi Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı oluyor. Çeşit çeşit bitki çayı ve baharatların tüketicilerle buluşturulduğu Mısır Çarşısı’nda ürün fiyatları geçen yılla aynı düzeyde seyrediyor. Çarşıda pek çok çay tek tek satılırken bazı satıcılar ise kendi karışımlarını hazırlayarak tüketicinin beğenisine sunuyor. Esnaf kendi hazırladığı karışım çaylarına Topkapı, Bosphorus, Osmanlı, Grand İstanbul gibi isimler de veriyor.

Öte yandan çay almak isteyen vatandaşlara demledikleri çaylardan da ikram ediyorlar. Havaların pek soğumadığını söyleyen çarşı esnafı, vatandaşların mevsimsel hastalıklardan korunmak amacıyla bitki çaylarını tercih ettiğini de belirtiyor. Mısır Çarşısı’nda ıhlamurun kilogram fiyatı 180-200 lira arasından satışa sunuluyor.

Turistler ilgili

Esnaf, vatandaşın tek seferde 1 kilogramlık ıhlamur yerine 100 ya da 250 gram ıhlamur aldığını dile getiriyor. Vatandaşın ıhlamurun yanı sıra adaçayı, havlıcan, papatya, kış çayı, kuşburnu gibi çaylara da ilgisi yüksek.

Çarşıda yerli turistlerin yanı sıra yabancı turist yoğunluğu da dikkat çekiyor. Asyalı, Avrupalı ve Arap turistlerin yoğunlukta bulunduğu Mısır Çarşısı’nda, esnafa en çok meyve çaylarını ve baharat karışımlarını soruyorlar. Çarşı esnafı, ‘virüs’ salgını nedeniyle Asya’ya gidecek olan turistlerin rotasını değiştirip İstanbul’da ya da Türkiye’nin çeşitli illerinde tatil yapabileceklerini söylüyor. Esnaf böylece işlerinin daha da açılacağını düşünüyor.

Öz Develi Baharat Sahibi Mehmet Fatih Develi, turistlerin en çok meyve çayı aldığını belirtiyor. Ihlamur, tarçın, adaçayı, zencefil ve hatmi çiçeği içeren kış çayının da çok fazla tercih edildiğini ve kilosunun 150 lira olduğunu söyleyen Develi, “En çok ıhlamur ve adaçayı satıyoruz. Bu yıl fiyatlar bu düzeyde seyreder. Havaların daha da soğumasıyla birlikte fiyatlarda bir artış olmaz. Çünkü fiyatlar sezonluk olarak belirleniyor” diye konuştu.

Avrupa’ya Türk çayı

Avrupa turistin karışık bitki çayı ve Türk çayını tercih ettiğini söyleyen Develi, “Asyalılar en çok meyve çayı ve yeşil çay alıyor. Türkler ise bütün çayları tercih ediyor. Çayları ortalama 250 gram tercih ediyorlar. Ayrıca çaylara katmak için karanfil, zerdeçal, kakule de satın alıyorlar. Ayrıca virüs salgını nedeniyle Asya’ya gidecek olan turistler rotasını değiştirip İstanbul’a ya da Türkiye’nin çeşitli illerine gelebilir” şeklinde konuştu.

Osmanlı’dan Topkapı’ya

Çarşıda 1975 yılından beri faaliyet gösteren Ozer Tea Spices’tan Volkan Özütunalı, “Karışım çayları kendimiz hazırlayıp tüketiciye sunuyoruz” dedi. Turistlerin karışım çayları daha fazla tercih ettiğini belirten Özütunalı, “Osmanlı, Relax, Topkapı karışım çayları çok tercih ediliyor. Arap ve Avrupalı turistin ilgisi yüksek” ifadelerini kullandı.