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26.12.2020 - 09:08 | | İHA

Vatandaş en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor

Altının hızlı yükselişi yerini duraklamaya bırakırken, vatandaşlar en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor. Aşı haberleri ile altının düşmeye başlaması da dikkat çekiyor.

Vatandaş en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor

Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle yükselişe geçen, ancak şimdilerde duraklama dönemine giren altın, yatırımcının hala gözdesi olmaya devam ediyor. Son günlerde korona virüs aşısı haberlerinden sonra altın piyasasında ani bir düşüş de yaşandı.

Son zamanlarda yükseliş rekorunu kıran gram altın 440 liralara kadar indi. Düğün sezonu olmadığı için piyasada durgunluk olduğunu söyleyen kuyumcular vatandaşlara en güvenilir limanın altın olduğunu söyledi.

"Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor"

Altın fiyatlarının gelişen olaylara göre değiştiğini söyleyen kuyumcu işletmecisi Hamza Kumru, “Altın fiyatları pandemi dolayısıyla yükselmişti ama şu anda düşüşte. Aşı haberleri çıktıkça altın geri düşmeye başladı. Altın fiyatları düştü ama dünyada farklı farklı olaylar gerçekleşiyor. Üç beş lira düşebilir, on lira, on beş lira yeniden yükseledebilir. Çünkü 550 TL’ye kadar çıktı. Altının iniş ve çıkışları gelişen şeylere bağlı“ dedi.

Takı sektörüne göre külçe ve Cumhuriyet altınının daha fazla satıldığını söyleyen Kumru, “Vatandaş daha çok çeyrek altın, Cumhuriyet altını, külçe altın ve bilezik alıyor. Takı sektöründe bileklik, zincir veya tuğralı zincirler daha az satılıyor. Ama şu an tavsiye edilen külçe altın, Cumhuriyet altını. Bunlar en çok satılanlar. Vatandaşa tavsiyemiz yatırım amaçlı en güvenilir liman altın. Vatandaşlar Cumhuriyet, çeyrek, külçe ve bilezik alabilir. Borsa da şu an ön planda ama altın her zaman altındır” diye konuştu.

    Kuyumcudaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!Kağıthane'de kuyumcu dükkanına bıçakla giren Hikmet T. kuyumcu Şenol Çolak'tan altınları vermesini istedi. Çıkan arbedede saldırgan elindeki bıçakla kuyumcuyu karnından ve boğazından yaraladı. Bağrışmaları duyup yardıma gelen esnaf, Hikmet T.'yi yakaladı. Ağır yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırılırken Hikmet T. polise teslim edildi. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan dehşet saniye saniye kameralara yansıdı.
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