Vatandaş şifayı aktarda arıyor

Tüketiciler özellikle sumak, çörek otu, adaçayı, ıhlamur gibi ürünlerle bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Esnaf, salgınla birlikte bitki çaylarına ilginin daha da arttığını söylüyor.

Sosyal medyada çok fazla yanlış bilginin yayıldığını söyleyen sektör temsilcileri, tüketiciyi de ürünlerin mucize olmadığı yönünde uyarıyor.

Satışlar arttı

Son günlerde bağışıklığa iyi geldiği yönündeki iddialar, tüketicinin sumağa olan ilgisini de artırdı. Sosyal medyada yüzlerce ‘sumak’ çayı görseli yer alıyor. Öte yandan zencefil, ıhlamur çaylarını paylaşanların sayısı da oldukça fazla.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının ardından satışlarda artış olduğunu belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından satışların gerilediğini söyleyen Ercan, “Bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine değiniliyor. Doğal ürünlere müthiş bir ilgi var. Özellikle tıbbi bitkilerde de ihracatın neredeyse beş kat arttığı gözlemleniyor” dedi.

Doğala dönüşün başladığını dile getiren Ercan, sumak, zerdeçal, zencefil gibi ürünlerin antioksidan özelliği içerdiğini sözlerine ekledi.

‘Baharat alıyorlar’

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hande Polat, son günlerde ise daha çok baharat satın alındığını belirterek, “Evde durma süresi artınca yemeklerde kullanılan baharatlara ilgi arttı. Birçok insan sumakla tanıştı. Çok güçlü bir antioksidan. Fakat bu ürünleri uzmanından alarak tüketmek gerekiyor” dedi.

Polat, “İş kaybı yaşayanlar online’da baharat ve bitki çayı satmaya başladı. Bu ürünü tüketmek ve satmak arasında fark var” diye konuştu. Polat, salgın nedeniyle Çin’den ithalat sorunu yaşandığını söyledi.

En pahalısı ıhlamur

(100 gramlık ürün fiyatları)

Sumak 5 lira

Ihlamur 20 lira

Kuru zencefil 10 lira

Kuru zerdeçal 8 lira

Çörek otu 5 lira

Adaçayı 8 lira

Papatya 18 lira

Hatmi 9 lira

Kuşburnu 6 lira

Kargoyla gönderiliyor

Almacı Gurme yetkilisi Mustafa Almacı, sumakta ani bir talep artışı olduğunu açıkladı. Zencefil, zerdeçal, çörek otunun çok fazla satıldığını söyleyen Almacı, “Ürün satın almak için müşterilerin yüzde 10’u mağazaya geliyor. Geri kalanına kargoyla iletiyoruz. Türkiye’nin her bölgesine siparişlerimizi iletiyoruz fakat ağırlıklı olarak İstanbul’dan çok fazla sipariş alıyoruz” diye konuştu.

Sur Baharat yetkilisi, sumak, zencefil, zerdeçal, ıhlamurun satışlarında artış olduğunu belirterek, “Sumağı çay gibi demleyip içiyorlar. Ayrıca yemeklerde de çok fazla tercih ediyorlar. Şu an 100 gramı 4-5 lira” dedi.