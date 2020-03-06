Vatandaşa sanal ticaret eğitimi

Türkiye’ye yeni girişimciler, yeni ihracatçılar kazandırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Pekcan, bakanlığın dijital uygulamalarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini söyledi.

İş bulma kolaylığı...

Söz konusu eğitimin ticaret erbabı ve ihracatçıların farklı konulardaki bilgilerini geliştirmelerine, ihracatlarını, performanslarını artırmalarına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

“Bu eğitim sistemi 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman hazır olacak. Bütün vatandaşlarımızın hizmetine açık ücretsiz bir eğitim vereceğiz. Akademide yer alacak derslerin içeriğini, kalitesini ve buraya erişimdeki kolaylığı göz önüne aldığınızda Sanal Ticaret Akademimiz gerek Türkiye’de gerek dünyada en önemli online eğitim portallarından birisi olma özelliğine sahip.”

Pekcan, akademinin hem personel eğitimlerinin sağlanmasına yardımcı olacağına hem de bir fikri ya da ürünü olan vatandaşların şirketleşmesine ve ihracatçı hale gelmesine katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Pekcan, “Eğitimler öğrenciler ya da kendilerine ticaret hayatında yeni bir kariyer çizmek isteyen bütün vatandaşlar için iş bulma kolaylığı sağlayacak ya da kendi işlerini kurma yönünde onları cesaretlendirecek. Akademimizin konuları arasında girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret başlıkları bulunmaktadır. Bu eğitimlerden yararlananlara 3 ayrı sertifika vereceğiz” dedi.

Pekcan, ders içeriklerinin hazırlanması, online altyapının kurulması, sınav süreçlerinin oluşturulması gibi her safhanın akademik titizlikte hazırlandığını dile getirdi.

‘Sanal sınıf ve sanal seminer’

Online eğitimlerin yanı sıra sanal sınıf uygulaması ve sanal seminerler de yapacaklarını aktaran Pekcan, bu platformlarda canlı bağlantı ile eğitimden faydalanan vatandaşların bakanlığın ve konunun diğer uzmanları, ticaret müşavirleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunabileceklerini anlattı. Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi’nin Türkiye’nin ticaret hayatının katma değerini artıracağına inandıklarını vurgulayarak, bu akademinin bakanlığın dijital teknolojilere verdiği önemin bir çıktısı olduğunu vurguladı.

3 sertifika programı var

Sanal Ticaret Akademisi ile “Nasıl İhracatçı Olunur?”, “İhracatta Devlet Destekleri”, “e-Ticaret” gibi pek çok başlıkta eğitimler vatandaşların bir tık uzağında olacak. Tamamen ücretsiz Sanal Ticaret Akademisi şu an için dış ticaret, girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere üç sertifika programı sunuyor. Her bir programın zorunlu ve yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara sertifika verilecek. Geliştirilen sanal sınıflar uygulamasıyla yeni eğitimler ve güncel konularla ilgili web seminerleri düzenlenecek.