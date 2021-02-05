Vergi Dilimi Hesaplama Nasıl Yapılır? Vergi Dilimi En Basit Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi, devlet altında çalışanların gelirlerinin üzerinden yapılan belirli bir orantıya sahip kesintidir. Bu durum mesleğe göre değişiklik gösterir. Bu açıdan, çalışan her kişi neyin ödemesini yaptığını iyi hesap etmek durumundadır. Bu vergiler yıl içerisinde bile değişebilen durumlardır.

Vergi Dilimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bu hesaplamaların sonucu vergi oranlarının değişimine göre değişmektedir. Bunların adına gelir vergisi dilimleri adı verilir. Bu işlemin, vergi dilimi hesaplama işleminin hesabı için çalışılan seneni toplam kazancı hesaplanması gerekir. Kazanca göre bir kesinti yapılacaktır. Yani vergi dilimi de elde edilen kazanca göre farklılık gösterir. Kazanç arttıkça doğru orantılı olarak vergi kesintisi de artar. Bu hesabı bir örnekle gösterelim. Çalışan işçi 5.000 TL ücret alırsa bu fiyat içerisinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payı alınır. SGK işçi payı: 5000 x = 7000 TL

İşsizlik sigortası işçi payı ise: 5000 x %1 =50 TL olarak hesaplanır ve bu iki ücretin hesabı alınan maaştan düşürülür.

Gelir vergisi matrahı ise: 5000 - 700 - 50 = 4.250 TL olarak hesaplanır. Bu çıkan sonuç 22.000 altında bir sayı olduğundan dolayı 1. vergi dilimine tekabül eder. Bundan dolayı gelir vergisi oranda bir düşüşe uğrar. Gelir vergisi bu durumda 4250 x = 637,50 TL olarak hesaplanır.