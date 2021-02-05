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05.02.2021 - 15:10 |

Vergi Dilimi Hesaplama Nasıl Yapılır? Vergi Dilimi En Basit Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi, çalışanların emeğinin karşılığı olarak elde ettikleri ücretleri üzerinden alınan vergiyi belirleyen ve elde edilen gelirin toplamının belirli bir yüzde ile vergiye dahil olacağını gösteren bir kavramdır. Belirli bir maaş alan herkes, gelir vergisi ödemek zorunadır. Ancak bu gelir vergisi belirli bir tutara sahip değildir. Ücret ne kadarsa o oranla bir vergi ödenir ve bu işçiden işçiye değişen bir durumdur.

Vergi Dilimi Hesaplama Nasıl Yapılır? Vergi Dilimi En Basit Nasıl Hesaplanır?

 Vergi dilimi, devlet altında çalışanların gelirlerinin üzerinden yapılan belirli bir orantıya sahip kesintidir. Bu durum mesleğe göre değişiklik gösterir. Bu açıdan, çalışan her kişi neyin ödemesini yaptığını iyi hesap etmek durumundadır. Bu vergiler yıl içerisinde bile değişebilen durumlardır. 

 Vergi Dilimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

 Bu hesaplamaların sonucu vergi oranlarının değişimine göre değişmektedir. Bunların adına gelir vergisi dilimleri adı verilir. Bu işlemin, vergi dilimi hesaplama işleminin hesabı için çalışılan seneni toplam kazancı hesaplanması gerekir. Kazanca göre bir kesinti yapılacaktır. Yani vergi dilimi de elde edilen kazanca göre farklılık gösterir. Kazanç arttıkça doğru orantılı olarak vergi kesintisi de artar. Bu hesabı bir örnekle gösterelim. Çalışan işçi 5.000 TL ücret alırsa bu fiyat içerisinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payı alınır. SGK işçi payı: 5000 x = 7000 TL 

 İşsizlik sigortası işçi payı ise: 5000 x %1 =50 TL olarak hesaplanır ve bu iki ücretin hesabı alınan maaştan düşürülür. 

 Gelir vergisi matrahı ise: 5000 - 700 - 50 = 4.250 TL olarak hesaplanır. Bu çıkan sonuç 22.000 altında bir sayı olduğundan dolayı 1. vergi dilimine tekabül eder. Bundan dolayı gelir vergisi oranda bir düşüşe uğrar. Gelir vergisi bu durumda 4250 x = 637,50 TL olarak hesaplanır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması: Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyeceklerCumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Seçim öncesinde ülkenizde yaşananlardan utanmıyor musunuz? Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler." dedi. Melih Bulu'yu istifaya çağıran çevreler için ise Erdoğan, "Melih Bey kimdir? İstifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.
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