2020 Vergi yapılandırması ne zaman başlayacak? KYK, SGK prim borçları kapsama dahil edildi mi?

Vergi yapılandırması ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından Kasım ayına girilmesinin ardından sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından müjdelenen Vergi yapılandırmasının detayları belli olurken yürürlüğe gireceği tarih hakkında henüz belli olmadı. Geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve 20 maddesi kabul edilen düzenlemenin bu hafta yapılacak olan toplantıda devam edeceği açıklandı

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Vergi yapılandırmasının bu hafta yapılacak olan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde en geç önümüzdeki hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Meclis, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.

Genel Kurul, 10 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti.

Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını dile getiren Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak." dedi.

Oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını bildiren Muş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçların, vergi yapılandırma paketinde olacağını belirtti.

Muş, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olduğunu açıkladı.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının da vergi yapılandırması kapsamında olduğunu söyleyen Muş, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacakların da pakette yer aldığını belirtti.